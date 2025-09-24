Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının

Yayınlanma:
Sındırgı'da meydana gelen 4.7'lik depremin ardından bölgede sıkışmanın artarak devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan tehlikeyi 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı. Depremlerin süreceğine dikkat çeken Ercan, "Bir an önce taşının" dedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saat 01.20'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Son günlerde artan sarsıntılar akıllarda 'büyük depremin habercisi mi?' sorusunu oluştururken Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Son üç günde art arda meydana gelen 4.6, 4.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin büyük bir sıkışmaya işaret ettiğini ifade eden Ahmet Ercan, vatandaşları uyardı.

AHMET ERCAN 'BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ' DİYEREK AÇIKLADI

Arta artçıların bölgedeki gerilimin hala yüksek seviyede olduğunu gösterdiğini belirten Ercan, "Yer ıkınıyor, geri kalan gerilimi boşaltamıyor" dedi.

Sarsıntıların uzun süre devam edeceğini ve bu durumun gerilimi artırarak büyük bir depreme yol açabileceğini vurgulayan Ercan bu durumu, aynı kırığın uzantısında daha önce yaşanan Simav depremiyle kıyasladı.

"BİR AN ÖNCE TAŞININ"

Prof. Dr. Ercan, olası bir büyük depreme karşı vatandaşları uyararak, sağlam zemine inşa edilen konutlara taşınmaları çağrısında bulundu.

Özellikle Sındırgı'da yapılan deprem konutlarının sağlam ve güvenli olduğunu vurgulayan Ercan, "Sındırgı'da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır. Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir" ifadelerini kullandı.

