Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 'soruşturma izni' açıklaması

İçişleri Bakanlığının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkanı Ahmet Akın hakkında verdiği soruşturma izni hakkında belediye tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada sürecin tamamen teknik ve idari bir prosedürden olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA İZNİ LOGO REVİZYONU İÇİN VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verdi. Kararın belediyenin logo revizyonu nedeni ile alındığı belediye tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.

13 Haziran tarihinde yapılan Meclis Toplantısında görüşülen logo revizyonu Meclis Başkanı tarafından oy birliği ile kabul edilmişti. Ayın 27'sinde yapılan ikinci birleşimde AKP grubunun itirazı oy çokluğu ile reddedildi. Meclis kararı 8 Temmuz tarihinde Valilik tarafından da onaylandı.

YARGI TARAFINDAN ÖN İNCELEME İÇİN VERİLDİ

Belediye açıklamasında logonun akademisyen ve logo tasarımcıları tarafından yapıldığı ve belediye kasasından hiçbir ödeme yapılmadığı ifade edildi. Yine açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın bir mahkumiyet değil, konunun sadece yargı tarafından incelenmesi için bir ön inceleme olduğu ifade edildi.

BELEDİYE İTİRAZ EDECEK

Belediyenin yasal haklarını kullanarak Danıştay nezdinde gerekli itirazları yapılacağı ve beklentinin de bu kararın iptali yönünde olduğu aktarıldı.

Belediye'nin konu hakkındaki açıklaması şu şekilde: