Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 'soruşturma izni' açıklaması
İçişleri Bakanlığının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkanı Ahmet Akın hakkında verdiği soruşturma izni hakkında belediye tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada sürecin tamamen teknik ve idari bir prosedürden olduğu ifade edildi.
SORUŞTURMA İZNİ LOGO REVİZYONU İÇİN VERİLDİ
İçişleri Bakanlığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verdi. Kararın belediyenin logo revizyonu nedeni ile alındığı belediye tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.
13 Haziran tarihinde yapılan Meclis Toplantısında görüşülen logo revizyonu Meclis Başkanı tarafından oy birliği ile kabul edilmişti. Ayın 27'sinde yapılan ikinci birleşimde AKP grubunun itirazı oy çokluğu ile reddedildi. Meclis kararı 8 Temmuz tarihinde Valilik tarafından da onaylandı.
YARGI TARAFINDAN ÖN İNCELEME İÇİN VERİLDİ
Belediye açıklamasında logonun akademisyen ve logo tasarımcıları tarafından yapıldığı ve belediye kasasından hiçbir ödeme yapılmadığı ifade edildi. Yine açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın bir mahkumiyet değil, konunun sadece yargı tarafından incelenmesi için bir ön inceleme olduğu ifade edildi.
BELEDİYE İTİRAZ EDECEK
Belediyenin yasal haklarını kullanarak Danıştay nezdinde gerekli itirazları yapılacağı ve beklentinin de bu kararın iptali yönünde olduğu aktarıldı.
Belediye'nin konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:
"Söz konusu karar, 13 Haziran 2024 tarihli Belediye Meclis toplantımızda görüşülen 'kurumsal logo revizyonu' sürecine ilişkin tamamen teknik ve idari bir prosedürden ibarettir. Sürecin hukuki ve fiili gerçekleri şöyledir:
13.06.2024 tarihli meclis toplantısında logo değişikliği oylamaya sunulmuş; oylama sonucu Meclis Başkanı tarafından 'oy birliği' ile kabul edildiği beyan edilmiş ve o an hiçbir itiraz gelmemiştir. Daha sonraki süreçte, 27.06.2024 tarihli ikinci birleşimde, AK Parti grubunun itirazı üzerine konu yeniden gündeme alınmış; yapılan değerlendirme ve görsel sunumlar neticesinde AK Parti grubunun itirazı oy çokluğu ile reddedilmiştir. İlgili meclis kararı, 08.07.2024 tarihinde Mülki İdare Amiri (Valilik) tarafından onaylanarak hukuken kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiştir. Kesinleşen meclis kararı üzerine logoyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından işlemler tesis edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma iznine temel teşkil eden 'meclis üyelerinin mağduriyeti' iddiası, hukuki dayanaktan yoksundur. Söz konusu logo kullanımı, Mülki İdare Amiri tarafından onaylanmış ve aleyhinde herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken geçerli bir meclis kararına dayanmaktadır.
Logo çalışması, şehrimizin marka değerini yükseltmek amacıyla bir grup akademisyen ve grafik tasarımcının gönüllü katkılarıyla hazırlanmıştır. Belediye kasasından bu çalışma için hiçbir ödeme yapılmamış, herhangi bir kişiye haksız menfaat sağlanmamış ve kamu zararı oluşmamıştır.
İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı bir mahkumiyet değil, konunun yargı tarafından incelenmesine yönelik bir ön işlemdir. Belediyemiz, hiç şüphesiz yasal haklarını kullanarak Danıştay nezdinde gerekli itirazları yapacaktır. İnanıyoruz ki Yüce Türk Yargısı, ortada bir suç unsuru olmadığını tespit ederek bu haksız kararı iptal edecektir.
Sonuç olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak enerjimizi siyasi polemiklere değil, Balıkesir'in kalkınmasına ve halkımızın refahına harcamaya kararlıyız. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı belediyecilik anlayışımızla 'Balıkesir Ailem' için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir idari baskı veya siyasi algı çalışması, hemşehrilerimize hizmet etme motivasyonumuzu kıramayacaktır."
Kaynak:ANKA