Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: Afet bölgesi ilan edilmeli

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Akın, “Tam iki buçuk ay önce yine aynı depremi yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın. Ancak bu tür işlerde hızlı hareket etmek çok önemli. Biz de Sındırgı Belediyemizle birlikte afet noktasında anında vatandaşlarımızın yanında olduk. 107 araç ve 250'nin üzerinde personelle birden müdahale ettik” diye konuştu.

Son Dakika | Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

Deprem sırasında etkili olan sağanak yağışa da dikkat çeken Akın, “Vatandaşlarımız için o sırada müthiş bir yağmur vardı. Büyük bir yağış yaşadık. O süreçte hem bizim 'On On' kafelerimizde hem de başka mekanlarda vatandaşlarımızı ağırladık. Battaniyelerimizi dağıttık, sıcak çorbalarını eksik etmedik. Şunu söyledik: 'Biz vatandaşlarımız evine gitmeden eve gitmeyiz. Onlar evine huzurlu gitmeden biz de evimize huzurlu gitmeyiz.' Bizim hizmet anlayışımız budur” ifadelerini kullandı.

“BİNALARDA HASARLAR VAR, SÜRECİ HIZLA TAMAMLAMAK ZORUNDAYIZ”

Yapı stokuna dikkat çeken Akın, “Vatandaşlarımızın yaşadıkları tedirginlik çok büyük, bu çok doğal. Buranın merkezi dışında diğer mahallelerimizde de durumları tek tek muhtarlarımız aracılığıyla kontrol ettik. Orada da büyük bir sıkıntı olmadığı meydana çıktı. Türkiye'nin sorunlarında bir tanesi olan yapı stokundan dolayı binalarda hasarlar var. Daha önceki depremde hasar tespitleri yapılmıştı ancak yıkım konusunda hızlı ilerlenemedi. Şimdi bu süreci hızla tamamlamak zorundayız” dedi.

“SINDIRGI’DA VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTEYİZ”

Akın, belediyenin sahadaki çalışmalarını şöyle anlattı:

“Kent Lokantamız çalışıyor, tırımız burada. Burada şu anda 7 bin 500 kişilik sıcak çorba dağıtıyoruz. Simit, poğaça, yağmurluk, battaniye gibi Sındırgı Belediyemizle birlikte dağıtıyoruz. Belediye bünyesinde ambulanslarımız, 25 sağlık personelimiz ve çocuklarımız, büyüklerimize psikolojik destek için psikologlarımız sahada. Bütün herkese destek sağlanıyor. Bütün gücümüzle Sındırgı’da vatandaşlarımızla birlikteyiz.”

“AFAD’LA TAM MUTABAKAT İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Vatandaşların yaşadığı tedirginliğe değinen Akın, “Şunu da belirtmem lazım: Vatandaşlarımız tedirgin. Yaklaşık yarım saat önce 4.8 büyüklüğünde bir artçı depremle karşı karşıya kaldık. Ancak vatandaşlarımız da hava şartlarından dolayı evlerine gitmek arzusunda. Büyükşehirlerimizin neredeyse tamamı telefon açtı. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sındırgımıza ve Balıkesirmizin çevresindeki ilçe belediyelerimiz de dayanışma duygularını ilettiler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Şu anda ihtiyaçlarımızı tamamlıyoruz. AFAD’la tam bir mutabakat içinde çalışıyoruz” dedi.

Deprem sonrası dayanışmaya vurgu yapan Akın, “Büyük bir deprem yaşadık. Vatandaşlarımız şu anda tedirgin, evlerine dönmekte kararsızlar. Ama başta da söylediğim gibi, 'Vatandaşlarımız huzura ermeden biz kendimizi huzurlu bulmayız. Vatandaşlarımız rahatı bulmadıkça biz de rahatı bulmayız.' Ben şahsen, vatandaşlarımız evine gitmeden evime gitmem. Bütün ekip arkadaşlarım da burada, sahada. Bu tedirginlik geçene kadar burada olacağız. AFAD’la ve belediyelerimizle tam mutabakatımız devam ediyor. İnşallah Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmaz. Ancak biz bu felaketlere her zaman hazır olmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

“AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİNİ BİZ DE TALEP EDİYORUZ”

Sındırgı'nın “afet bölgesi” ilan edilmesi yönündeki taleplerin hatırlatılması üzerine Akın, “Sındırgı'nın 'afet bölgesi' ilan edilmesi bizim de talebimiz. Milletvekillerimiz de bu taleplerini dile getiriyor. Dün Sındırgı Belediye Başkanımız Serkan Sak kardeşimle, milletvekillerimizle de bu konuyu konuştuk. Bizim derdimiz Sındırgımız, derdimiz Balıkesirimiz. Burada yaşayan vatandaşlarımız, ticaret erbabı, insanların sıkıntısı var. Bu konularla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü biliyorum, biz de takibini yapıyoruz” dedi.