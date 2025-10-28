Balıkesir beşik gibi sallanmıştı: Bakan Yumaklı 28 barajdaki son durumu açıkladı

Balıkesir Sındırgı'da dün meydana gelen 6.1'lik depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Ekiplerin depreme ilişkin incelemeleri sürüyor.

Bölgede ye alan baraj ve göletlerin son durumu da merak konusu olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremlerin ardından yaptığı açıklamada "Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

Son dakika | Sındırgı beşik gibi... 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha!

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı’da dün akşam meydana gelen depremin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.