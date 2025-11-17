Balıkçı yakaladığı balığı hemen suya geri bıraktı

Balıkçı yakaladığı balığı hemen suya geri bıraktı
Yayınlanma:
Kırklareli'de balıkçılık yapan Yasin Püsküllü, yakaladığı camgöz cinsi köpek balığını, yeniden suya bıraktı.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere tekneyle denize açılan balıkçı Yasin Püsküllü'nün ağına, avlanması yasak ve koruma altında olan camgöz cinsi (Squalus acanthias) köpek balığı takıldı.

balikci-agina-takilan-camgoz-kopek-baligi.jpg

Püsküllü, balığı fark edip, hemen canlı şekilde denize bıraktı.

balikci-agina-takilan-baligi.jpg

YASİN PÜSKÜLLÜ’YE TEŞEKKÜR MESAJI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, bölgedeki sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çekildi.

kirklareli-balikci-001.jpg

Hem doğal yaşamın korunması hem de deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından balıkçı Yasin Püsküllü’ye teşekkür edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

