Balıkçı yakaladığı balığı hemen suya geri bıraktı

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere tekneyle denize açılan balıkçı Yasin Püsküllü'nün ağına, avlanması yasak ve koruma altında olan camgöz cinsi (Squalus acanthias) köpek balığı takıldı.

Püsküllü, balığı fark edip, hemen canlı şekilde denize bıraktı.

YASİN PÜSKÜLLÜ’YE TEŞEKKÜR MESAJI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, bölgedeki sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çekildi.

Hem doğal yaşamın korunması hem de deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından balıkçı Yasin Püsküllü’ye teşekkür edildi.