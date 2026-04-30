Bakırköy’de yoldan çıkan otomobil kafeye girdi: 6 yaralı

Bakırköy D-100 Karayolu Yenibosna metrobüs durağı mevkiinde gece saatlerinde ciddi bir trafik kazası meydana geldi.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Topkapı istikametine giden Muhammet İ. yönetimindeki 34 ZU 8903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce aynı yönde ilerleyen bir motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra refüjü aşarak yol kenarında bulunan bir kafenin içine girdi.

ALTI KİŞİ YARALANDI

Kazada, kafe içerisinde oturan beş müşteri ile otomobil sürücüsü Muhammet İ. yaralandı. Yaralılar arasında ağır durumda olanın bulunmadığı öğrenildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çevredekilerin yardımı ve ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif yaralanan beş kafe müşterisine ve otomobil sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olası ikinci bir kazayı önlemek amacıyla yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de araçta bir süre inceleme yaptı. Kafenin içine giren otomobil, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

(DHA)