Bakırköy'de polisten nefes kesen kovalamaca: "Dur" ihtarına uymayan sürücü vurularak yakalandı

Yayınlanma:
İstanbul Bakırköy Sahil Yolu'nda denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, uzun süren kovalamaca sonucu silahla vurularak yakalandı.

İstanbul Bakırköy Sahil Yolu'nda denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında şüphelinin polise bıçak gösterdiği de belirtildi.

İhtarın ardından polis ekipleri ile şüpheli arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Sahil yolu boyunca devam eden takip sırasında şüpheli, kullandığı araçla polis ekiplerinin araçlarına çarparak zarar verdi.

bakirkoy-1.jpg

Kovalamacayı sonlandırmak için polis, Kennedy Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı ve şüphelinin geçiş güzergahına kapan attı.

POLİS ATEŞ AÇTI

Kapan atılmasına rağmen aracıyla kaçma girişimini sürdüren şüpheliye karşı polis ekipleri önce uyarı ateşi açtı. Buna rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, polisin hedef alarak açtığı ateş sonucu silahla vurularak yaralandı.

bakirkoy-2.jpg

Yaralanan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kovalamaca nedeniyle trafiğe kapanan Kennedy Caddesi, şüpheliye ait araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Öte yandan, polisin şüpheliyi yakaladığı ve yolu kapattığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA-AA

Türkiye
