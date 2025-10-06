Bakanlıktan yarın için uyarı! Kuvvetli yağış bu 3 kenti çok fena vuracak

Yayınlanma:
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Muğla, Aydın ve İzmir için 'turuncu' kodlu çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Muğla, Aydın ve İzmir için ‘turuncu’ kodlu uyarı yaparak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

turuncu-kod-1.jpg

"ÇOK KUVVETLİ VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 7 Ekim Salı günü Ege Bölgesi'nde kuvvetli; Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında; yarından itibaren Sakarya ve Bilecik dışında Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

turuncu-kod-2.jpg

SU BASKINI ÖNCESİNDE ALABİLECEĞİNİZ ÖNLEMLER

* Meteoroloji raporlarını takip edin.

* Değerli eşyaları ve elektronik cihazları yükseğe kaldırın.

* Su baskınına karşı sigorta yaptırın.

* Panik yapmayın, sakin olmaya çalışın.

* Elektrikli aletlerden uzak durun.

* Evinizi emniyete alın.

* Sel sularına girmeyin ve asla içmeyin.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

