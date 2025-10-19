Bakanlıktan yardım alacaklar dikkat! Önce bu kartın alınması gerekiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Aile Kart", yapay zeka destekli merkezi bir ödeme sistemi altyapısını kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde, sosyal hizmet ve yardım süreçlerinin daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Yeni sistemle birlikte sosyal hizmetlerin ve yardımların hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

YEREL YÖNETİMLERLE ENTEGRASYON

Uygulamanın bir diğer önemli ayağını ise yerel yönetimlerle yapılacak entegrasyon oluşturuyor. Bu entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve yardımların doğru kişilere daha süratli bir şekilde ulaştırılması planlanıyor.

AKP bunu neden yaptı? Akıllara gelen tek şey: Seçim mi geliyor?

PİLOT UYGULAMA BAŞLADI

"Aile Kart" uygulamasının ilk etabı, 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapılmasıyla başladı. Bakanlık, yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programları kapsamındaki ödemelerin de bu kart aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını belirtti. Böylece tek bir kart üzerinden birçok farklı sosyal yardım ödemesi alınabilecek.

Aile Kart sahibi olan vatandaşlar, kartlarına yatan sosyal hizmet ve yardım ödemelerini, bankaların ortak kullanımına açık olan "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" ağına dahil tüm ATM'lerden komisyonsuz bir şekilde çekebilecek. Ayrıca kart, alışverişlerde kullanılmak üzere tüm POS cihazları ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede hak sahipleri, bakiyelerini nakit olarak çekebilecekleri gibi doğrudan alışveriş için de kullanabilecek.