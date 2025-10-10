Özlem Zengin 'Yahudi soykırımı' filmlerinin yasaklanmasını istedi

Özlem Zengin 'Yahudi soykırımı' filmlerinin yasaklanmasını istedi
Yayınlanma:
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Özlem Zengin İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı gerekçe göstererek 'Yahudi soykırımı' filmlerinin yasaklanmasını istedi.

TBMM Genel Kurulu, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in dikkat çeken talebine sahne oldu. Holokost olarak anılan Yahudi soykırımı hakkında öneride bulunan Zengin, soykırımı işleyen filmlerin fazla olmasına dikkat çekti.

ÖZLEM ZENGİN 'YAHUDİ SOYKIRIMI' FİLMLERİNİN YASAKLANMASINI İSTEDİ

Bugüne kadar Holokost ile ilgili 182 film ve 116 belgesel çekildiğini belirten Zengin, şöyle konuştu:

"Sizlerin de evinizde otururken rastladığınızı düşünüyorum. Filistin'le alakalı katliamlar yaşanırken evinizde televizyonunuzun düğmesine basıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam Holokost'la alakalı bir film görüyorsunuz, bütün kanallarda bu var. Adını vermeyeceğim, pek çok platform var. Bu platformların hepsinde de bu filmler gösterilmeye devam ediyor."

Zengin, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım nedeniyle, 20. yüzyılın en büyük soykırımı olan Yahudi soykırımını anlatan filmlerin Türkiye’de yasaklanmasını istedi.

Gazze'deki soykırım bitene kadar sürecek yasak talebini açan Zengin şöyle devam etti:

"Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım bitene kadar bu filmlerin gösterilmesini Türkiye'de yasaklamak gerektiğini düşünüyorum, bu filmler gösterilmemeli. Dünyaya bir taraftan soykırım yapıp bir taraftan da Holokost'la alakalı ısrarla bu filmlerin gösterilmesine devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

