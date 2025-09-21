Bakan Uraloğlu: Rize'de kapanan 31 köy yolunu hızla açtık

Bakan Uraloğlu: Rize'de kapanan 31 köy yolunu hızla açtık
Yayınlanma:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin, "Çok şükür ki Meteoroloji’nin uyarıları ve yapılan bilgilendirmeler sayesinde can kaybı yaşanmadı. Kapanan 31 köy yolunu hızla açtık, 1428 personelimiz, 597 araç ve 242 iş makinesi ile gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış Rize’de sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı. Gece boyunca aralıksız devam eden sağanak özellikle Ardeşen ve Fındıklı’da hayatı olumsuz etkiledi.

İlçelerde yollar çöktü, birçok ana güzergâh ulaşıma kapandı. Fındıklı’daki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisinin yükselmesi de taşkınlara neden oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin "Çok şükür ki Meteoroloji’nin uyarıları ve yapılan bilgilendirmeler sayesinde can kaybı yaşanmadı. Kapanan 31 köy yolunu hızla açtık, 1428 personelimiz, 597 araç ve 242 iş makinesi ile gece gündüz demeden çalışıyoruz" bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, Rize'de etkili olan sel ve heyelanlara ilişkin NSosyal hesabından şu açıklamada bulundu:

"Rize ve çevre illerimizde etkili olan yoğun yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı. Çok şükür ki Meteoroloji’nin uyarıları ve yapılan bilgilendirmeler sayesinde can kaybı yaşanmadı. Bu en büyük tesellimiz oldu. İlk andan itibaren Gençlik ve Spor Bakanımız, Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve tüm kurumlarımızla tam bir uyum içinde sahadaydık. Vatandaşımızın yanında olmak, onların derdine ortak olmak boynumuzun borcudur.

Kapanan 31 köy yolunu hızla açtık, 1428 personelimiz, 597 araç ve 242 iş makinesi ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. İletişim altyapısında 1529 internet hattı ve 1441 ev telefonu, enerji alanında ise 9 köyde kesintiler yaşanıyor. Ekiplerimiz sahada onarım çalışmalarını sürdürüyor. Rizeli hemşehrilerim müsterih olsun, devletimiz bütün gücüyle yanınızda. Biz birlikteyiz, beraber atlatacağız."

Kaynak:ANKA

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Türkiye
Ekrem Açıkel 8 aylık farkı gösterdi: 'Biz nasıl ev sahibi olacağız?'
"Biz nasıl ev sahibi olacağız?"
Son dakika | İmamoğlu'ndan Bayrampaşa'ya olay gönderme: Belediye CHP'de kalmıştı
Son dakika | İmamoğlu'ndan Bayrampaşa'ya olay gönderme