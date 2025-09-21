Bakan Uraloğlu: Rize'de kapanan 31 köy yolunu hızla açtık

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış Rize’de sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı. Gece boyunca aralıksız devam eden sağanak özellikle Ardeşen ve Fındıklı’da hayatı olumsuz etkiledi.

İlçelerde yollar çöktü, birçok ana güzergâh ulaşıma kapandı. Fındıklı’daki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisinin yükselmesi de taşkınlara neden oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin "Çok şükür ki Meteoroloji’nin uyarıları ve yapılan bilgilendirmeler sayesinde can kaybı yaşanmadı. Kapanan 31 köy yolunu hızla açtık, 1428 personelimiz, 597 araç ve 242 iş makinesi ile gece gündüz demeden çalışıyoruz" bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, Rize'de etkili olan sel ve heyelanlara ilişkin NSosyal hesabından şu açıklamada bulundu:

"Rize ve çevre illerimizde etkili olan yoğun yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı. Çok şükür ki Meteoroloji’nin uyarıları ve yapılan bilgilendirmeler sayesinde can kaybı yaşanmadı. Bu en büyük tesellimiz oldu. İlk andan itibaren Gençlik ve Spor Bakanımız, Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve tüm kurumlarımızla tam bir uyum içinde sahadaydık. Vatandaşımızın yanında olmak, onların derdine ortak olmak boynumuzun borcudur.

Kapanan 31 köy yolunu hızla açtık, 1428 personelimiz, 597 araç ve 242 iş makinesi ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. İletişim altyapısında 1529 internet hattı ve 1441 ev telefonu, enerji alanında ise 9 köyde kesintiler yaşanıyor. Ekiplerimiz sahada onarım çalışmalarını sürdürüyor. Rizeli hemşehrilerim müsterih olsun, devletimiz bütün gücüyle yanınızda. Biz birlikteyiz, beraber atlatacağız."