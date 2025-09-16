Bakan 'uçakta bedava su müjdesini' verdi: Altından AKP'li iş adamı çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "tüm yolculara müjde" olarak duyurduğu ücretsiz su uygulamasının altından dikkat çeken bir siyasi bağlantı çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun geçen hafta duyurduğu yeni uygulama kapsamında, uçaklarda yolculara en az 200 mililitre suyun ücretsiz olarak sunulacağı bildirilmişti. Bakanın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, yolculara verilecek suyun markasının 'ASSU' olduğu görüldü.

g0490cowaaaz21h.jpg

Bu gelişmenin ardından ASSU markasının sahibi Yaşabey Kalebaşı'nın siyasi kimliğini ve geçmişteki açıklamaları dikkat çekti.

"HİZMET İÇİN İKTİDAR PARTİSİ KAZANMALI" DEMİŞTİ

Yaşabey Kalebaşı'nın, Çamoluk Derneği başkanı olarak görev yaptığı 2013 yılında, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi. Kalebaşı'nın o dönemdeki konuşmasında, Saadet Partisi adayının “düzgün bir insan olduğunu” belirtmekle birlikte, bölgeye hizmet gelebilmesi için iktidar partisinin desteklenmesi gerektiğini savunduğu kaydedildi. Kalebaşı, "Davut Abi kusura bakma, biz Çamoluk’ta AK Parti’nin kazanması için destek vermeliyiz. Her ne kadar tarafsız olsak da hizmet alabilmek için iktidar partisinin kazanması gerekir" şeklindeki ifadeler kullanmıştı.

yasabey-kalebasi-foto-scaled.jpg

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE AKP'NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KATILMIŞTI

Yaşabey Kalebaşı'nın iktidar partisi ile olan yakın ilişkilerine bir diğer örnek olarak, geçtiğimiz mayıs ayında oğlu Enver Kalebaşı'nı evlendirdiği düğün töreni gösterildi. İstanbul'da gerçekleşen nikah törenine, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AKP Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve partili Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu gibi isimlerin katıldığı öğrenildi.

kalebasi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

