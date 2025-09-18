Bakan 'Türkiye hukuk devleti' diyor ama Almanlar bile güvenmiyor: Suçluyu iade etmemelerinin gerekçesine bakın
Türkiye son yılların en çalkantılı dönemlerinden birisini yaşamaya devam ediyor. Siyaset sahnesindeki baskı ve gelişmeler dünyanın da zaman zaman gündemine oturmaya devam ederken onlarca suç kaydı olanların rahat bir şekilde sokaklarda gezmesine eleştiriler getirilmeye devam ediyor.
Yazar Mehmet Y. Yılmaz, T24'teki "Mafyanın “adil yargılanmaya” ihtiyacı yok ki!" yazısında yurt dışında Türkiye'deki adalet sistemine olan güveni aktardı.
ÇETE LİDERİNİ ADİL YARGILAMA YOK DİYE TÜRKİYE'YE VERMEDİLER
Son yıllarda adını sık sık duyduğumuz, Minguzzi cinayetinde de adı geçen 'Casperlar' çetesinin lideri olarak bilinen Hamuş Atız, Almanya'da yakalandı. Atız'ınTürkiye'ye iadesine ise izin verilmedi. Almanya'daki yargının bu kararın gerekçesi olarak "Türkiye’de adil yargılanamayacağı" açıklaması ise bir yandan tepkilere neden olurken öte yandan Türkiye'deki yargıya olan güvenin dışarıdan nasıl gözüktüğünü gözler önüne serdi.
Mehmet Y. Yılmaz ise Alman mahkemesinin verdiği kararın tümünün olmasa dahi bir bölümünün tamamen yanlış olduğunu, "Atız’ın Türkiye’ye iadesi mümkün olamayacak çünkü Alman mahkemesi “Türkiye’de adil yargılanamayacağı” gerekçesiyle iade talebini kabul etmedi. Haberden anladığıma göre Alman mahkemesinin Türkiye yargısı ile ilgili bilgilerinin tümü demesem de bir bölümü tamamen yanlış." sözleri ile ifade etti.
Türkiye'deki adil yargılanma hakkının daha çok siyasi davalar ile ilgili olduğunu ifade eden Yılmaz, Alman hakimin Türkiye'deki mafyatik faaliyetlerin yasak olmadığından haberdar olmadığını aktardı. Yılmaz'ın ilgi çeken yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
Evet, Türkiye’de adil yargılanma hakkını unutalı çok oldu ama bu daha çok “siyasi” davalarla ilgili.
Türk adliyesi, 15 Temmuz darbe girişiminden önce AKP iktidarı tarafından Fetullahçı çeteye teslim edilmişti.
O günlerden bugüne çok şey değişmedi.
Artık onlardan boşalan kürsülerde parti rozetli hakimler ve savcılar oturuyor ve tanıdığımız yöntemleri kullanıyor.
Suç uydurmak, sanık lehindeki delilleri karartmak ya da görmezden gelmek, itirafçı ifadelerinden ibaret iddianameler yazmak gibi iddialar sıkça gündeme geliyor.
Öte yandan Alman hâkim bu konuda çok bilgisiz çünkü Türkiye’de mafyatik faaliyetler yasak değil.
Belki kâğıt üzerinde bakarsanız yasak ama aslında serbest!
Yani Casperler’in şefinin Türkiye’de adil yargılanma gibi bir derdi olmazdı çünkü yargılanmazdı.
Gelir usulen hapse girer, iki ay sonraki duruşmada serbest bırakılır gider…
Hamuş Bey’in avukatları belli ki burada büyük hata yapmışlar.
Hepsi örgütlü suç çetesi yönetmekten mahkûm edilmiş bazı kişilerin kendilerine özel çıkarılan aflarla hapisten çıktıktan sonra Devlet Bahçeli’ye bağlılık ve şükran bildirmeye gittiklerini gösteren fotoğrafları savunma dosyasına koymaları yeterli olurdu.
Hatta bir adım daha atıp Avrupa’dan Avustralya’ya kadar dünyanın birçok yerinde suç örgütü kurmaktan arananların üç kuruş para verip Türk pasaportu aldıklarını da dosyalarına ekleyebilirlerdi.
Almanya’daki hâkim belli ki sadece siyasi davaları takip etmiş, mafya suçlarıyla ilgili davaların akıbetini hiç merak etmemiş.
Adalet Bakanlığı’nın Türk adaletini töhmet altında bırakan bu kararı protesto etmesi ve Alman yargıçlardan oluşan bir heyeti Türkiye’ye davet etmesi yerinde olur.
Alman yargısından gelecek misafirler onuruna düzenlenecek bir “gala yemeğine”, kendilerine özel çıkarılan afla serbest kalan mafya şeflerini de çağırmak bu yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için yeterli olacaktır.