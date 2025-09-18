Bakan 'Türkiye hukuk devleti' diyor ama Almanlar bile güvenmiyor: Suçluyu iade etmemelerinin gerekçesine bakın

Türkiye son yılların en çalkantılı dönemlerinden birisini yaşamaya devam ediyor. Siyaset sahnesindeki baskı ve gelişmeler dünyanın da zaman zaman gündemine oturmaya devam ederken onlarca suç kaydı olanların rahat bir şekilde sokaklarda gezmesine eleştiriler getirilmeye devam ediyor.

Yazar Mehmet Y. Yılmaz, T24'teki "Mafyanın “adil yargılanmaya” ihtiyacı yok ki!" yazısında yurt dışında Türkiye'deki adalet sistemine olan güveni aktardı.

ÇETE LİDERİNİ ADİL YARGILAMA YOK DİYE TÜRKİYE'YE VERMEDİLER

Son yıllarda adını sık sık duyduğumuz, Minguzzi cinayetinde de adı geçen 'Casperlar' çetesinin lideri olarak bilinen Hamuş Atız, Almanya'da yakalandı. Atız'ınTürkiye'ye iadesine ise izin verilmedi. Almanya'daki yargının bu kararın gerekçesi olarak "Türkiye’de adil yargılanamayacağı" açıklaması ise bir yandan tepkilere neden olurken öte yandan Türkiye'deki yargıya olan güvenin dışarıdan nasıl gözüktüğünü gözler önüne serdi.

Mehmet Y. Yılmaz ise Alman mahkemesinin verdiği kararın tümünün olmasa dahi bir bölümünün tamamen yanlış olduğunu, "Atız’ın Türkiye’ye iadesi mümkün olamayacak çünkü Alman mahkemesi “Türkiye’de adil yargılanamayacağı” gerekçesiyle iade talebini kabul etmedi. Haberden anladığıma göre Alman mahkemesinin Türkiye yargısı ile ilgili bilgilerinin tümü demesem de bir bölümü tamamen yanlış." sözleri ile ifade etti.

Türkiye'deki adil yargılanma hakkının daha çok siyasi davalar ile ilgili olduğunu ifade eden Yılmaz, Alman hakimin Türkiye'deki mafyatik faaliyetlerin yasak olmadığından haberdar olmadığını aktardı. Yılmaz'ın ilgi çeken yazısının ilgili kısmı şu şekilde: