Bakan Tekin'den devlet okullarındaki 'kayıt parası' sorusuna yanıt: Şikayet yok

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan’ın, Eskişehir’deki devlet okullarında velilerden “kayıt parası” ve “zorunlu bağış” talep edildiği yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıması üzerine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili açıklama yaptı.

'ŞİKAYET YOK'

Arslan’ın soru önergesine yazılı yanıt veren Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kayıt döneminde Eskişehir’de kayıt parası veya başka ad altında zorunlu bağış alınmasına dair Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ulaşan herhangi bir şikayet bulunmadığını bildirdi.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun devlet okullarında eğitimin ücretsiz olduğunu açıkça vurguladığını hatırlatan Tekin, öğrenci kayıtlarının adres bazlı sistemle yapıldığını ve bu süreçte velilerden herhangi bir ücret talep edilemeyeceğini kaydetti. Ayrıca, 2025/53 sayılı genelgeyle valiliklerin, kayıt parası veya bağış şikayetlerine ilişkin gerekli önlemleri almaları için talimatlandırıldığını ifade etti.

Bakan Tekin, son üç yıl içinde Eskişehir’de toplam 132 okulun müfettişler tarafından denetlendiğini, bu denetimlerde kayıt parası ya da zorunlu bağışa dair tek bir olumsuz bulguya rastlanmadığını da açıkladı. Kırtasiye, temizlik ve bakım-onarım gibi temel ihtiyaçlar için her okula ödeneklerin merkezi bütçeden aktarıldığını hatırlattı.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Öte yandan CHP’li Arslan, “Parasız eğitim hakkı Anayasa güvencesindedir. Veliler ekonomik baskı altına alınamaz. Bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.