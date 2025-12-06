Bakan Osman Aşkın Bak lafa Ronaldo'nun annesiyle başladı: Öyle bir örnek verdi ki...

Halkbank'ın İstanbul Kongre Merkezi'ndeki gençlik zirvesine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere hitaben bir konuşma yaptı.

Gençlere nasihat eden Bak'ın konuşması verdiği örnekle dikkatleri çekti.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK LAFA RONALDO'NUN ANNESİYLE BAŞLADI

Futbolcu olma hayali kurduğu Kasımpaşa sokaklarından "devlet parasız yatılı" bursunu kazanıp Kabataş Lisesi'ne uzanan eğitim hayatını anlatan Bakan Bak, bakanlığa giden kariyerini "Güzel bir eğitim aldık ve kendimizi geliştirdik. Hedefimde Türkiye'ye iyi bir mühendis olarak hizmet etme amacı vardı. Sonrasında yurt dışına gitmeye karar verdim" diyerek anlattı.

Gençlere nasihatlerde bulunan Bakan Bak, başarıya giden yoldaki motivasyonu anlattı. Anne ve babalarının emeğinin gençlerin başarıya ulaşmasındaki en önemli destek olduğunu vurgulamak isteyen Bak, futbol tarihinin en önemli yıldızlarından Ronaldo'nun annesiyle ilgili bir anekdotu anlattı.

Duygusallığıyla dikkat çeken hikaye aile değerlerinin, başarıya ulaşmada ne kadar önemli olduğunun mesajını verdi.

ÖYLE BİR ÖRNEK VERDİ Kİ...

Bak konuşmasında şu örneği verdi: