Bakan Güler operasyon sinyali vermişti: Erdoğan Trump görüşmesi öncesinde kritik SDG açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeden önce New York'taki Türkevi'nde Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Şara ile yapılan görüşme, Erdoğan ile Trump görüşmesinde masadaki Suriye konusuna ilişkin mesaj verirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. TCG İstanbul Fırkateyni’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

"Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Türkiye, Suriye’nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır."

"Suriye’de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor."