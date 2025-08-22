Bakan açıkladı: O hastalık 60 yıl sonra ilk kez görüldü

Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de şap hastalığının yeni bir çeşidinin 1965 yılından bu yana ilk kez görüldüğünü söyledi.

Şap hastalığının bakanlığın gündeminde olduğunu belirten Yumaklı, "İlk fark ettiğimiz andan itibaren hayvan pazarları başta olmak üzere hayvan hareketlerini kısıtlayarak bu hastalığın yayılmasını engelledik. Bizim çok kadim kurumlarımız var. Şap enstitüsü de bunlardan bir tanesi. Hemen bu yeni serotipe karşı aşıyı üretti. Ve hamdolsun bugün 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam ettik. Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz. Bu kapsamda Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdık. Hayvan pazarlarını yeniden açtık. İnşallah önümüzdeki hafta içlerinde Çorum'un da olduğu 17 ilimizin daha hayvan pazarlarını açarak burada da bu rahatlamayı sağlamış olacağız. Üreticilerimiz de nefes olacak" dedi.

Üreticileri şap hastalığına karşı tedbirli ve dikkatli olmaya davet eden Yumaklı, Türkiye'de kırmızı et tedarikinde problem olmadığını, şap hastalığının da hayvandan insana geçen bir hastalık olmadığını anlattı.

"Devletin amacı hayvanları öldürmek. Bunun için aşılar yapılıyor. Sakın aşı yaptırmayın" şeklinde sözler söylendiğini ifade eden Yumaklı, "Bizim bu mücadelemizi baltalamakla alakalı nasıl özel bir gayret sarf edildiğini görüyoruz. Hatta son dönemde de 'sizin elinizden devlet çok ucuz fiyata bunları alacak, onları almadan şu fiyata bize verin' deyip, bir de dolandırıcılık türünün ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün üreticilerimize, bütün vatandaşlarımıza bunlara hiçbir şekilde itibar etmemelerini, herhangi bir soruları olduğunda tarım ilçe müdürlüklerimize başvurmalarını, buralardan alacakları doğru bilgiyle hareket etmelerini özellikle rica ediyorum. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımızı kandırmaya dönük dezenformasyonlara hiçbir şekilde izin vermeyelim" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanan anormal meteorolojik olayların özellikle tarım sektörünü etkilediğine de dikkati çekti.

Bu yönde tedbirler aldıklarını dile getiren Yumaklı, bakanlık olarak bütün planlamaları iklim değişikliği üzerine yapmaya, gıda güvenliğini sürdürülebilir hale tutmak için üreticilerin yanında olmaya gayret ettiklerini vurguladı.

"AZ VEYA ÇOK İLİMİZ BUNDAN ETKİLENDİ"

Türkiye'de nisan ayında zirai don hadisesi yaşandığını hatırlatan Yumaklı, "65 ilimiz az veya çok bundan etkilendi. Çorum'da da badem, ceviz ve elma üretimi yapan yaklaşık 4 bin 550 üretici kardeşimiz zirai dondan etkilendi maalesef. Bu kapsamında sigorta poliçesi olanların ödemeleri yapılmaya başlandı. Türkiye genelinde bu hadisesiyle birlikte artık sigorta poliçesi olanlara yapılacak olan ödemelerin toplamı 23 milyar liraya ulaştı. Bunun şu ana kadar yaklaşık 7 milyar lirası ödendi. Çorum'da da bu manada sigorta poliçesi olan üretici kardeşlerimizde 25 milyon liralık hasar ortaya çıktı. Bunların 21,5 milyon lirasını üreticilerimizin hesaplarına yatırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız, sigorta poliçesi olmayıp, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimizin mağduriyetlerini, maliyetleri karşılayarak giderme anlamında bir talimat vermişti bize. İnşallah onların da masraflarının karşılanmasına çok kısa bir sürede başlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Hayvancılığa yönelik 2024'te açıkladıkları yeni yol haritası için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu yol haritamızın en önemli başlıklarından bir tanesi de anaç hayvanların arttırılması konusuydu. Aile işletmelerimizi güçlendirmek, özellikle de kadın kardeşlerimizin, kadın girişimcilerimizin ve genç kardeşlerimizin hayvancılıkta daha aktif hale gelmesini sağlamak istiyoruz. Bu manada planlı üretim bölgelerinde yapılacak olan yatırımlara ilave destek ve teşviklerin olduğunu ve bunun devam edeceğini de buradan belirtmek istiyorum."

Yumaklı, Çorum topraklarının yüzde 60'ında 44 bin çiftçinin özveriyle üretim yaptığını, bakanlık olarak kentin potansiyelini ileri taşımak için teşvik ve destek sistemlerini hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Yumaklı ayrıca, üreticilerden mutlaka tarım sigortası yaptırmalarını istedi.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile davetliler katıldı.