Bahçesinde yaktığı ateşin arasında kalarak can verdi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 70 yaşındaki Mehmet Ali Külah, bahçesindeki yabani otları temizlemek amacıyla yaktığı ateşin kontrolden çıkması sonucu alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün sabah saatlerinde Gülnar ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçesinde çalışan 70 yaşındaki Mehmet Ali Külah, arazisindeki yabani otları ve kuru dalları temizlemek için kontrollü bir ateş yaktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜYEREK AĞAÇLARA SIÇRADI

Ancak yakılan ateş, kısa sürede kontrolden çıkarak hızla yayıldı. Alevlerin çevredeki ağaçlara da sıçramasıyla yangın büyüdü. Bu sırada Mehmet Ali Külah, yangının ortasında kalarak alevlerden kurtulamadı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜĞÜNDE ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine yapılan ihbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hızla yayılan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak, soğutma çalışmaları sırasında yapılan kontrolde, Mehmet Ali Külah'ın cansız bedenine ulaşıldı. Külah'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

