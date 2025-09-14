Bahçeli'ye rağmen AKP'nin yaptığına çok sert tepki

MHP Lideri Bahçeli bundan iki gün önce Sabah gazetesine verdiği röportajda gündem olacak ciddi çıkışlarda bulunmuştu. Bu çıkışlardan birisi kent uzlaşısı davası nedeni ile aylardır tutuklu olan Esenyurt belediye başkanı Ahmet Özer için tahliye edilmeli çıkışıydı.

Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

Meclis'teki komisyon verimli çalışmasına devam ediyor. Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız

Bahçeli'den siyasette deprem etkisi yaratacak röportaj! İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'e her şeyi açık açık konuştu

BU ÇIKIŞTAN SONRA RESUL EMRAH ŞAHAN'A BİR TUTUKLAMA KARARI DAHA

Bahçeli'nin bu çıkışının hemen akşamında Ahmet Özer ile aynı konudan dolayı (kent uzlaşısı) tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında bir tutuklama kararı daha verildi. "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 6 aydır tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika | Resul Emrah Şahan ikinci defa tutuklandı

İMAMOĞLU KARARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bahçeli'nin açıklamasından saatler sonra kent uzlaşısından dolayı tutuklu olan Resul Emrah Şahan'ın bu defa İBB soruşturması gerekçesi ile tutuklanmasına Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu çok sert tepki gösterdi.

İmamoğlu tepkisinde, "Amaç belli: İktidar ortağını kırmadan, çalışma arkadaşım Resul Emrah Şahan’ı haksız bir biçimde cezaevinde tutmaya devam etmek. Bunun neresinde adalet var, Allah aşkına!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun tepkisi şu şekilde:

Türkiye her gün yeni bir hukuksuzluğa uyanıyor. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, altı aydır içi boş bir dosya ve Kürt vatandaşlarımızı da yönetime dahil etmek gibi saçma sapan bir iddiayla tutuklu.

Daha 2 gün önce iktidar ortağınız bunun suç olmadığını açıkça ifade edince, birdenbire savcılık, Şahan’ın uyduruk suçlamalardan ifadesini alıp ikinci kez tutuklanmasını sağladı.

Amaç belli: İktidar ortağını kırmadan, çalışma arkadaşım Resul Emrah Şahan’ı haksız bir biçimde cezaevinde tutmaya devam etmek. Bunun neresinde adalet var, Allah aşkına!

Şahan’ın tutuklanmasının ardından, cezaevlerinde mağdur olan yüzlerce insan iddianame beklerken, yine bir belediye başkanımızın evine şafak baskını yapıldı.

Bu kez hedef, tüm yaşamını öğrencilerine adamış, Bayrampaşa’nın evladı Belediye Başkanımız Hasan Mutlu ve onun çalışma arkadaşları. Artık yeter! Anlıyoruz, çaresizsiniz. Anlıyoruz, korkuyorsunuz. Anlıyoruz, ilk seçimde gideceğinizi siz de biliyorsunuz.

Ama zerrece vicdanınız varsa, millete bu kötülüğü yapmaktan vazgeçin. Artık görün: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz.

Ne yaparsanız yapın, Türkiye'de hukuk üstün olacak. Gençleri umutlu, aileleri mutlu, emeklileri rahat, dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyi milletimizle birlikte inşa edeceğiz.

Bu yolun sonu, milletin zaferine çıkacak.