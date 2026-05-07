Bahçeli'nin Öcalan ısrarı AKP'yi rahatsız etti! Süreç masasında çatlak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için "Koordinatörlük" önermesi, Cumhur İttifakı içindeki derin krizi gün yüzüne çıkardı. İktidar cephesi milliyetçi seçmeni kaybetme korkusuyla Öcalan isminden kaçarken, güvenlik raporları ve bizzat iktidar kaynakları söz konusu sürecin fiilen tıkandığını, silah bırakma adımının 'sembolik bir törenden' ibaret aktarıyor.

"BARIŞ SÜRECİ VE SİYASALLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği özel görüşmenin hemen ardından Ankara kulislerini hareketlendiren bir adım attı. Partisinin önceki gün yapılan TBMM Grup toplantısında konuşan Bahçeli, Abdullah Öcalan için yeni bir unvan talebini kürsüden dile getirdi. Bahçeli, açılım sürecine dair verdiği mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum."

MHP İÇİNDE SESSİZ RAHATSIZLIK VE 'ÖRGÜTÜ SIKIŞTIRMA' SAVUNMASI

Bahçeli'nin bu sözleri DEM Parti cephesinde olumlu karşılanırken, Cumhur İttifakı koridorlarında farklı senaryoları beraberinde getirdi. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre MHP'ye yakın kaynaklar, terör örgütünün halen tam anlamıyla silah bırakmadığına dikkat çekerek, bu çıkışın örgüte yönelik bir baskı hamlesi olduğunu öne sürüyor. Bazı MHP kurmayları mevcut tabloyu, "Bahçeli ve Erdoğan istişare halinde söylem geliştiriyor. Amaç örgütü silah bırakmaya zorlamak. Süreç şu an tıkanmış durumda ancak tamamen dağıldığı görüntüsü verilmek istenmiyor" sözleriyle değerlendiriyor.

Öte yandan, parti içerisinde Bahçeli'nin Öcalan için kullandığı ifadelerden rahatsız olan isimlerin bulunduğu, ancak bu tepkilerin parti disiplini nedeniyle yüksek sesle dile getirilemediği de kulislere yansıyan bilgiler arasında.

OY KAYBI RİSKİ VE DEM PARTİ'YE TEPKİ

MHP liderinin çıkışı, AKP cephesinde ise açık bir rahatsızlık yarattı. Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreç boyunca bilinçli bir şekilde Öcalan'ın adını ağzına almadığına dikkat çekiyor. Öcalan'ın adının bu kadar görünür hale gelmesinden rahatsız olan AKP kaynakları; milliyetçi seçmen tabanının, şehit ve gazi ailelerinin bu söylemlerden tepki duyduğunu belirtiyor. İktidar kaynakları durumu, "Bu durum sürece zarar veriyor ve seçmen kaybı riskini artırıyor" diyerek özetliyor.

AKP içerisinde ayrıca DEM Parti'nin süreçteki tutumuna yönelik tepkiler de büyüyor. İktidar mensupları, DEM Parti'nin sürece 'maksimalist talepler dayattığını' savunarak, yasal düzenlemeler konusunda hükümetin çizgisinin değişmediğinin altını çiziyor.

"SÜREÇ FİİLEN TIKANDI"

AKP kurmayları, sürecin başından beri 'tek ve değişmez şartın' terör örgütünün iç ve dış tüm unsurlarıyla silah bırakması olduğunu savunsa da, sahadan gelen veriler bu beklentiyi karşılamıyor. Güvenlik bürokrasisinden gelen raporlar silah bırakma eyleminin gerçekleşmediğini ortaya koyarken, iktidar kaynakları da sürecin geldiği noktayı şu sözlerle itiraf ediyor:

"Süreç fiilen tıkandı, sembolik tören dışında silah bırakma olmadı. Silah bırakma konusunda sembolik bir tören dışında somut bir gelişme yaşanmadı. Sürecin ilerleyebilmesi için örgütün tüm yapısıyla silah bırakması gerekiyor."