MHP'li yetkililer Bahçeli'nin CHP çıkışının perde arkasını anlattı! Süreç için flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem grup toplantısında hem de toplantı çıkışında siyaseti hareketlendiren çıkışlarda bulundu. Uzun zamandan beri devam eden 'Öcalan'ın statüsü' tartışmalarına değinen Bahçeli isim önerisinde bulundu.

Bu açıklamanın ardından CHP'nin hali hazırda istinafta olan 'mutlak butlan' davası hakkında, "Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne var olan en önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz" dedi.

O SÖZLERİN ARKA PLANINDA NELER YATIYOR? MHP'Lİ YETKİLİLER AÇIKLADI

Gazete Pencere'de yer alan habere göre MHP'li yetkililer Bahçeli'nin yaptığı bu çıkışların arka planını anlattı. CHP ile alakalı hukuki sürecin İmralı Süreci ile beraber değerlendirdiklerini aktaran MHP yönetimi, sürece CHP seçmenlerinin de destek verdiğini kaydeden yetkililer, süreç nedeni ile ülkenin kritik bir dönemden geçtiği için başka siyasi gerilimlerden kaçınması gerektiği görüşünü aktardı.

MHP lideri Bahçeli’nin daha öncesinde de eğer CHP’yle ilgili bir karar alınacaksa bunun hızlıca alınması gerektiği mesajı verdiğini anımsatan MHP yöneticisi , "Mesele gecikti. Kanaatimizce davada toplanacak daha fazla delili kalmadı. Bu konuda bir önce karar verilerek, siyaset eliyle yargı programlanıyor algısı engellenmeli. Bir de şu an Türkiye'nin bir ana muhalefete ihtiyacı var. Ana muhalefetin tamamen şirazesinden çıkacak bir noktaya gelmiş olması iktidara da zarar verecektir. Yani dengesini kaybetmiş bir muhalefet bir ülke açısından daha tehlikelidir. Onun da kendi düzeninde kendi dengesi içinde yönetilebilir bir durumda olması önemli. Dolayısıyla genel başkanımız işaret ettiği konu bu durumu içeriyor" ifadelerini kullandı.

Aynı MHP yöneticisi sözlerinin devamında "Biz kongre süreçlerinde dönen dolapları biliyoruz. Temiz bir kongre değil. Meşru bir seçim değil kanaatimizce fakat bunun tespiti yönünde çok zaman geçti" ifadelerini kullandı.

"Mutlak butlan" şeklinde karar alınmasını hukukta "yok hükmünde" sonuçlar yarattığı için çok ciddi hukuki bir yaptırım olarak görmek gerektiğini belirten MHP yöneticisi, "Bu karar, ilgili tarihten sonra bütün hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde netice doğurması itibariyle hukuk güvenliği açısından da bazı sorunları beraberinde getirebiliyor. O açıdan çok tercih edilebilecek şeyler değil. CHP içerisinde bu karara yatırım yapan ciddi bir kitle var. CHP kendi içerisinde bir meseleyi bitiremediği için sorunlar biraz da oradan kaynaklanıyor. CHP’nin kendi içinde hazır silahları, şarjörleri dolu bir şekilde bekleyenler var. Böyle olduğu için de zaten tartışma devam ediyor. Yoksa sadece iktidar yönüyle devam edecek olsaydı bu kadar uzun süremezdi" şeklinde konuştu.

SÜREÇ İLE CHP'DEKİ MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI ARASINDA NASIL İLİŞKİ VAR?

Parti yöneticisi devam eden süreç ile CHP'nin 38. Olağan Kongresi hakkında açılan mutlak butlan davası arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıkladı:

"Abdullah Öcalan’ın statüsü veya süreçle ilgili neyin kastedildiği konusunda devletin içerisinde tedirgin olan veya biraz farklı bakanlar mümkündür, olabilir. Ancak sessiz kalmak sürece fayda vermez. Başka gündem maddeleri bunun önüne geçip de, işte CHP’nin içerisindeki bazı magazinel gelişmeler, şunlar bunların Türkiye'de bu gündemin önüne geçmesi pek fayda sağlamıyor. Çünkü Terörsüz Türkiye gündemde olmalı"

"CHP İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMALAR SÜREÇTEN BAĞIMSIZ DEĞİL"

Yönetici, Bahçeli tarafından yapılan CHP açıklamalarının süreçten bağımsız olmadığını ve beraber değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli'nin şahsi hesap içerisinde olmadığı, seçime yakın atılan adımların seçim için yapılmış bir hamle olarak değerlendirilebileceği için değerinin azalacağı kaydedildi:

"Terörsüz Türkiye süreci seçime endekslenecek, ne zaman, nasıl siyaset için faydalı olacak analizi yapılabilecek bir süreç değil. Terörsüz Türkiye, ‘Ben bu işi başardım da eğer şöyle sonuçlandırırsam böyle bir siyasi netice doğar' diyerek üzerinde plan yapılabilecek bir mesele değil.Eşgüdüm ve koordinasyon eksikliğinden adımlar atılması gecikiyorsa bunun bedeli ağır olur. Seçim dönemi yaptığınız her şey seçime yönelik bir hamle gibi değerlendirileceği için bu yaptığınız şeylerin değeri azalır. Bunu böyle dönemlerde yapmak çok ilkesel davrandığımız konusunda daha sağlam bir kanaat oluşturur."

AKP'NİN AKSİNE: SÜREÇTE DURAKSAMA VAR! TAMAMEN SİLAH BIRAKMALARINI BEKLEMEK REALİST DEĞİL

AKP yönetimi süreçte her şeyin planlandığı gibi gittiğini kaydeden açıklamalar yapıyordu. MHP yönetimi ise süreçte bir duraksama olduğunu söyledi. Ayrıca PKK'nın tamamen silah bırakmasının da çok realist olmadığı belirtildi:

"Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını teşvik edici tutum alınması gerekli"

"Örgüt tarafından bırakılan silahlar var ama arzu edilen seviyede değil. Ancak Türkiye içerisinde silahlı bir yapı kalmadı, burası da kesin. Orta Doğu’nun derinliklerine indiğiniz zaman silah bırakmanın tam ve eksiksiz bir şekilde olmasını beklemek de çok realist bir bakış açısı değil. O yüzden meseleye daha ilkesel boyutta bakmamız lazım"

Devamında, "Terör örgütü faaliyetlerini durdurma konusunda bir irade gösteriyor mu, bu konuda samimi adımlar atılıyor mu ve bu noktada kendileri de bazı bedeller ödüyor mu?" sorularını sormak gerektiğini söyleyen MHP yöneticisi, eğer PKK’da bu yönde, Bahçeli’nin ifadesiyle “siyasallaşma” yönünde irade olduğuna kanaat getirilirse mutlaka Türkiye’de devlet adına da AK Parti iktidarı tarafından adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

KARŞILIKLI ADIM BEKLEMEK GERÇEKLİĞE TERS: BEBEK ADIMLAR ATILMALI

Devlet Bahçeli’nin bugüne kadar neler yapılabileceği konusunda geçmiş açıklamalarını anımsamak gerektiğini belirten MHP yöneticisi, "Tek taraflı olarak bir taraf hep adım atacak, ben bu adımların hepsini gördükten sonra adım atacağım demek böylesi süreçlerdeki gerçekliğe ters. Dolayısıyla birtakım adımlar atıldıktan sonra bunlar küçük adımlar olabilir, bunlar atılabilir. Genel Başkanımız da bazı hamleleri işaret etmişti, bunları hatırlanması beklenebilir. Bu adımlarda tereddüt yaşamamak ki karşı tarafta müzakere eden ve muhatap olan pozisyonundaki onun şevkini kırmamak lazım. Karşı tarafta bu sefer haksız eleştirilere muhatap olduğunu düşünmemeli, bu işi bitirme cesaretini kaybetmemesi önemli. Bölgesel gelişmeler de etkiliyor ama atılacak adımlar için fırsat olarak da görülebilir. Her şey bir anda bitsin gibi bir kanaatimiz yok ama dedik ya bebek adımlar... Bebek adımları atılmalı" diye konuştu.