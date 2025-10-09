Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı komisyonu karıştırdı! İki parti çekilebilir

Yayınlanma:
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Meclis'te kurulan komisyondan bir heyetin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi yönündeki önerisi, komisyon içinde ve siyaset kulislerinde yeni bir tartışma başlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, süreç kapsamında çalışmalar yürüten ve Meclis'teki partilerin temsilcilerinden oluşan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun bir heyetle İmralı'yı ziyaret edebileceği yönündeki çıkışı komisyonda yer alan bazı partilerin sert tepkisine neden oldu.

komisyon.jpg

Son Dakika | Bahçeli: Gerekirse komisyon İmralı'ya gitsin

YRP VE DSP'DEN "ÇEKİLİRİZ" MESAJI

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre öneri sonrası ilk tepkilerden biri Yeniden Refah Partisi'nden geldi. YRP lideri Fatih Erbakan, olası bir İmralı ziyaretine net bir şekilde karşı çıkarak, "Böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilmeyi gündemimize alırız" dedi.

fatih-erbakan.jpg

Cumhur İttifakı ortaklarından DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal da ziyarete kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Aksakal, "Toplumsal infiale sebep olur, bunu asla kabul etmeyiz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

nder-aksakal.jpg

Demokrat Parti'nin de ziyarete karşı çıktığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

