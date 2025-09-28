Bahçeli, Erdoğan ABD'deyken yaptığı 'TRÇ' ittifakını açıkladı

Erdoğan'ın, ABD ziyaretinde ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ABD'nin baş düşmanları olarak tanınan Rusya ve Çin ile Türkiye'nin ittifak yapması için öneride bulunması siyaset sahnesinde hayli yankı uyandırmıştı.

Erdoğan'ın Trump ile görüştüğü gün Bahçeli'den Rusya-Çin hamlesi

Bahçeli, partinin yayın organı olarak bilinen Türkgün gazetesine verdiği mülakatın 3. bölümü bugün yayımlandı. Bahçeli, "NATO kapsamında bir müttefikimiz olan ABD ile ilişkilerimiz; Avro-Atlantik bölgesi ve hatta dünya barış ve istikrarı açısından kritik önem taşıdığı gerçeğine uygun ve Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda politikalar izlenerek aynı zamanda ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutlarıyla her iki tarafın çıkarlarına hizmet edecek şekilde, eşitlik ve karşılıklılık temelinde yürütülmesi esas olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sözlerinin devamında ise şu şekilde konuştu: "21’inci yüzyılın stratejik odağı durumundaki Avrasya’nın merkezinde yer alan Türkiye’nin, başta Rusya, Çin ve İran olmak üzere Karadeniz ve Hazar Havzası ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrarı güçlendirmeyi, iş birliği imkânlarını geliştirmeyi hedefleyen çok boyutlu ve uzun vadeli politikalar izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

'TRÇ İTTİFAKI' ÖNERİSİ

Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi hakkında açıklamada bulunan Bahçeli, "Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu temkinli, tedbirli ve çok boyutlu bir dış siyaset takibini gerektirmektedir. Bizim TRÇ ittifakı önerimiz de bu doğrultudadır ve gelişmeler karşısında Türkiye için akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek olarak Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil “TRÇ” ittifakının inşa edilmesini öngörmektedir" dedi.

Bahçeli, "Bu durum milli siyasetimize, devlet ve millet yapımıza, gelecek tasavvurumuza uygundur. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve yeni bir dünya tesisini kendisine siyasi misyon olarak belirlemiştir. Bu misyonumuzun kökleri, Türk milletinin tarihi ve kültürel gerçeklerine dayanan ve geleceği kucaklayan bir anlayışın tezahürüdür." şeklinde konuştu.