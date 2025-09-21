Bahadır Erdem: Kurultay davasının reddedilmesini bekliyorum

CHP'de butlan ve kayyum riskine karşı bugün yeniden Olağanüstü Kurultay düzenlendi. 22. Olağanüstü Kurultay'da CHP Lideri Özel, oy kullanan delegelerin tamamının geçerli oylarının tamamını alarak 2 seneden 3. defa genel başkan seçildi.

"BU KARARIN ARDINDAN MAHKEMENİN DE REDDETMESİNİ BEKLİYORUM"

Olağanüstü Kurultay'da görüşlerini açıklayan CHP PM üyesi Bahadır Erdem, "AK Parti hiçbir suretle bundan sonra seçim kazanamayacağını bildiği için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlere ilişkin başarısını gördükten sonra, vatandaşın artan teveccühünü gördükten sonra 'Ben acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtabilir miyim? Yahut da ikilik yaratabilir miyim? Başkanlığında bir kavga yaratabilir miyim' ümidiyle" bu işleri girdiğini ifade etti.

Erdem bundan sonraki celsede mahkemenin 24'ünde görülecek olan davayı reddetmesini beklediğini ifade etti: