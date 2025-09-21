Bahadır Erdem: Kurultay davasının reddedilmesini bekliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partisinin 22. Olağanüstü Kurultay'ında 835 geçerli oyun tamamını alarak CHP'nin 3'üncü kez genel başkanı seçildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Bahadır Erdem ise bu kurultay ile davaya bakan mahkemenin davayı reddetmesini beklediğini ifade etti.

CHP'de butlan ve kayyum riskine karşı bugün yeniden Olağanüstü Kurultay düzenlendi. 22. Olağanüstü Kurultay'da CHP Lideri Özel, oy kullanan delegelerin tamamının geçerli oylarının tamamını alarak 2 seneden 3. defa genel başkan seçildi.

"BU KARARIN ARDINDAN MAHKEMENİN DE REDDETMESİNİ BEKLİYORUM"

Olağanüstü Kurultay'da görüşlerini açıklayan CHP PM üyesi Bahadır Erdem, "AK Parti hiçbir suretle bundan sonra seçim kazanamayacağını bildiği için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlere ilişkin başarısını gördükten sonra, vatandaşın artan teveccühünü gördükten sonra 'Ben acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtabilir miyim? Yahut da ikilik yaratabilir miyim? Başkanlığında bir kavga yaratabilir miyim' ümidiyle" bu işleri girdiğini ifade etti.

Erdem bundan sonraki celsede mahkemenin 24'ünde görülecek olan davayı reddetmesini beklediğini ifade etti:

Artık bundan sonraki celsede 24'ünde davayı reddetmesini bekliyorum. Aslında en baştan itibaren reddetmesi lazımdı. Her deli bir dava açabilir. Önemli olan mahkemenin önüne gelen davada, önce 'Ben bu davayı bakmaya yetkili miyim, görevli miyim' diye kendisinin resen incelemesi gerekir. Görevsizdir. Çünkü görev, ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'nda. Seçim Kurulu dendiğinde sakın, siz orada efendim sadece seçim işleri yapan insanlar düşünmeyin. Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu hakimlerden oluşur. İl seçim kurulunda İstanbul'un mesela, İstanbul İl Seçim Kurulu'nda Çağlayan Adliyesi'nin, Kartal Adliyesi'nin, Anadolu Adliyesi'nin emekliliği gelmiş olan en kıdemli hakimleri doğal olarak üyedir. Onlar, itiraz edildiğinde seçimden hemen sonra Seçim Kanunu ve Anayasa'ya göre bir karar verir ve o karar kesindir. O kesin artık o kesin karar daha sonradan hiçbir suretle dava konusu yapılamaz şimdi olduğu gibi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

