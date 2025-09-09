Bağımsız vekilden TBMM Başkanı'na 'abluka' sorusu

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınması ve Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından, kayyum Gürsel Tekin polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girmiş, bu sırada yaşanan arbedede polis müdahalesi sonucu CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

Milletvekillerine uygulanan müdahaleye tepki gösteren Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır X hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u eleştirdi. Dikbayır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"YALNIZCA VEKİLLERE DEĞİL MİLLETE YAPILMIŞ BİR MUAMELE"

"TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş; milletvekilliği, bir kişiye verilen şahsi bir paye değil, millet iradesinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Dokunulmazlık, ayrıcalık olsun diye değil, milletin sözü baskı ve barikatlar arasında kaybolmasın diye vardır. Bu ayrıcalık olağanüstü şartlarda dahi millet adına hakemlik yapsın, milletin sesini duyursun diye korunur.

Bugün İstanbul’da yaşanan manzara, polis barikatlarıyla milletvekillerinin önünün kesilmesi, Meclis plakalı araçların engellenmesi, gaz ve fiziki müdahalelerle temsil makamının aşağılanmasıdır. Bu yalnızca vekillere değil, onların şahsında millete yapılmış bir muameledir.

TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a soruyorum: Bu tabloyu daha ne kadar izleyeceksiniz? Siz yalnızca Meclis kürsüsünün değil, milletvekilleri nezdinde Türk milletinin onurunun da koruyucususunuz. Bu sorumluluk sizden önce makamınızın sorumluluğudur. Milletvekilliği makamını ezen her girişim, aslında Meclisi ve dolayısıyla milleti hedef alır. O halde bugün, öncelikle sizin dikilmeniz gereken yer, bu onuru savunmanın en ön cephesidir. Makamınızın gereğini yapınız."