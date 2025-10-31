Bağcılar'da korkutan patlama! Mahalleli sokağa döküldü

Bağcılar'da bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Bağcılar'da 2 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

5 katlı binada patlama: 1'i ağır, 5 yaralı5 katlı binada patlama: 1'i ağır, 5 yaralı

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın sesiyle büyük korku yaşayan mahalleli sokağa döküldü.

3 KİŞİ YARALANDI

Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

