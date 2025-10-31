Bağcılar'da korkutan patlama! Mahalleli sokağa döküldü
Bağcılar'da bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın sesiyle büyük korku yaşayan mahalleli sokağa döküldü.
3 KİŞİ YARALANDI
Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin incelemesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
