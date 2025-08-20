Bağcılar'da bir kadını bıçaklayan saldırganı mahallelinin elinden alamadılar

Yayınlanma:
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kadını takip edip bıçaklayan saldırganı mahalleli dövmeye başladı. Polis saldırganı gözaltına almak isterken zor anlar yaşadı.

Olay saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde yaşandı.

Aynı iş yerinde çalışan Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında iddialara göre bir yakınlık başladı. Ancak ikilinin iş yerinde tartışma yaşaması üzerine, iş yeri sahibi E.Y.'yi işten çıkardı. İşten kovulan saldırgan E.Y., mağdur Z.S.'yi bıçakladı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalanarak, linç edildi. Saldırgan E.Y. saatlerce onlarca kişiden dayak yedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

MAHALLELİ SALDIRGAN ERKEĞİ HASTANELİK ETTİ

Polis ekipleri, mahalle halkı tarafından dövülmeye devam eden E.Y.'yi, güçlükle olay yerinden çıkarıp hastaneye kaldırdı. Saldırgan E.Y., hekim karşısına çıkmasının ardından gözaltına alındı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bu sırada sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan Z.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı