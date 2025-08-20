Bağcılar'da bir kadını bıçaklayan saldırganı mahallelinin elinden alamadılar

Olay saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde yaşandı.

Aynı iş yerinde çalışan Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında iddialara göre bir yakınlık başladı. Ancak ikilinin iş yerinde tartışma yaşaması üzerine, iş yeri sahibi E.Y.'yi işten çıkardı. İşten kovulan saldırgan E.Y., mağdur Z.S.'yi bıçakladı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalanarak, linç edildi. Saldırgan E.Y. saatlerce onlarca kişiden dayak yedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

MAHALLELİ SALDIRGAN ERKEĞİ HASTANELİK ETTİ

Polis ekipleri, mahalle halkı tarafından dövülmeye devam eden E.Y.'yi, güçlükle olay yerinden çıkarıp hastaneye kaldırdı. Saldırgan E.Y., hekim karşısına çıkmasının ardından gözaltına alındı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bu sırada sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan Z.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.