Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde babasını öldürdüğü iddiasıyla oğlu tutuklandı.

Olay, 13 Eylül’de Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. S.G. (44), bir barakada silahla başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından S.G’nin eşi, iki oğlu ve yengesi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından üç şüpheli serbest bırakılırken, S.G’nin oğlu Y.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.