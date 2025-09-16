Babasını öldürdüğü iddiasıyla oğlu tutuklandı!

Babasını öldürdüğü iddiasıyla oğlu tutuklandı!
Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir barakada başından vurulmuş halde bulunan S.G.’nin (44) öldürülmesiyle ilgili soruşturmada oğlu Y.G. tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde babasını öldürdüğü iddiasıyla oğlu tutuklandı.

Olay, 13 Eylül’de Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. S.G. (44), bir barakada silahla başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından S.G’nin eşi, iki oğlu ve yengesi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından üç şüpheli serbest bırakılırken, S.G’nin oğlu Y.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Türkiye
Özgür Çelik açıkladı: Bayrampaşa'da Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edildi
Özgür Çelik açıkladı: Bayrampaşa'da Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edildi
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atmıştı: O maganda tutuklandı
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atmıştı: O maganda tutuklandı
Veli Ağbaba'dan Muhittin Böcek için kritik uyarı: Ölümüne yol açabilir
Veli Ağbaba'dan Muhittin Böcek için kritik uyarı: Ölümüne yol açabilir