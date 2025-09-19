Baba oğul torbacı kadın kılığında yakalandı! "Terörist değiliz öyle geziyorduk"

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, fındık bahçesine kenevir ektikleri belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Baba ve oğul kadın kılığında yakalandı. Jandarma

Samsun'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalarda, 52 yaşındaki İ.S. ve 24 yaşındaki oğlu D.S.’nin yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin fındık bahçesinde yapılan aramada 495 kök kenevir ele geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız bir av tüfeği, kurusıkı tabanca, 28 adet av tüfeği fişeği, hassas terazi ve el kantarı bulundu.

aa-20250918-39146589-39146588-samsunda-findik-bahcesine-kenevir-ektikleri-iddia-edilen-baba-ogul-tutuklandi.jpg

Gözaltına alınan baba ve oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADIN KIYAFETİ İLE YAKANLANDILAR

Öte yandan, şüphelilerin fındık bahçesinde kadın kıyafeti giyerek gizlenmeye çalıştıkları anlar, jandarma kamerası tarafından kaydedildi.

Kadın kılığında yakalanan baba oğul, "Biz burada öyle geziyorduk, terörist miyiz" diyerek de jandarmaya çıkışmaya çalıştı.

Babanın üzerindeki mor kıyafeti çıkarında tişört cebinden de kenevir bitkisi çıktı. Kadın kılığındaki oğlu da hızla cepteki keneviri alıp delili yok etmeye çalıştı. Jandarma duruma engel oldu.

aa-20250918-39150186-39150185-samsun-findik-bahcesine-kenevir-ektikleri-iddia-edilen-baba-ogul-tutuklandi-2-00-00-15-21-still001.jpg

