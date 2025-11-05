Baba-oğul cinayetinde 6 gözaltı

Yayınlanma:
Diyarbakır'da bir kasap dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, baba Zülfü Coşan ve oğlu Ensari Coşan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. İş yerine gelen bir grup ile dükkanın içinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı bir çatışmaya dönüştü.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kavganın şiddeti gözler önüne serildi. Görüntülerde, iki kişinin yerde yattığı, bir şüphelinin tabancayla ateş etmeye devam ettiği ve başka bir kişinin de yerde yatan birini yumruklayıp tekmelediği anlar yer aldı. Silahla ateş eden bir kişinin ise kargaşadan faydalanarak bir otomobille olay yerinden kaçtığı görüldü.

diyarbakirda-baba-ile-oglunun-oldugu-ka-999705-296602.jpg

BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Zülfü Coşan ve oğlu Ensari Coşan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

diyarbakirda-baba-ile-oglunun-oldugu-ka-999711-296602.jpg

6 GÖZALTI, 1 FİRARİ ARANIYOR

Olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Görüntülerde otomobille kaçtığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

