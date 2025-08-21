Aziz İhsan Aktaş'la ilgili yeni iddia: Beşiktaş Belediyesi'ne haciz gönderdi!

Yayınlanma:
İBB operasyonlarında tutuklanan ancak etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan Aziz İhsan Aktaş'ın yolsuzluk operasyonunda adı geçen şirketi üzerinden Beşiktaş Belediyesi'ne haciz gönderdiği iddia edildi.

Etkin pişmanlık ifadeleri ile gündemden düşmeyen Aziz İhsan Aktaş’ın, şirketi Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik üzerinden Beşiktaş Belediyesi’ne haciz gönderdiği iddia edildi.

Aktaş, Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlarda tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olmuştu.

Belediyeye yönelik soruşturmada Aktaş’ın suç örgütü lideri olduğu ileri sürülmüş ve ‘yolsuzluk’ operasyonunda Belediye Başkanı Rıza Akpolat da tutuklanmıştı.

430 MİLYON TL'NİN ÖDENMESİNİ İSTEDİ

Gazeteci Tuğba Özer'in haberine göre, Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda adı geçen şirketi Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik üzerinden Beşiktaş Belediyesi’ne haciz göndererek 430 milyon TL’lik ödemenin tahsil edilmesini istedi.

BELEDİYENİN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş Belediyesi basın biriminden konuya ilişkin açıklama yapılacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

