Aziz İhsan Aktaş soruşturması: Aynı savcı, aynı katip, aynı dakikalarda iki farklı ifade almış

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu savunma, soruşturma dosyasındaki teknik imkansızlıkları odaklandı. Akpolat, savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaların somut delillere değil, korkutularak "itirafçı" adı altında "iftiracı" yapılan kişilerin beyanlarına dayandığını savundu.

Dava dosyasına giren Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu’ya ait ifade tutanakları da Akpolat’ın bu iddiasını doğrulayan bilgileri ortaya çıkardı.

Soruşturmanın iki kritik ismi, "iş adamı" Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu, tutuklu bulundukları süreçte "etkin pişmanlık"tan yararlanarak tahliye olmak için ifade verdi. Ancak savcılık tutanaklarında bu ifadelerin aynı anda, aynı odada, aynı savcıya verildiğini ve katibin de aynı olduğu bilgisi yer aldı.

Tutanaklara göre, Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi alan Cumhuriyet Savcısı ve zabit katibi ile Mustafa Mutlu’nun ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı ve zabıt katibi aynı isimler.

Yine tutanaklara göre, savcı ve katip Aziz İhsan Aktaş ’ın ifadesini 10 Mayıs 2025 günü almaya başladı ve işlem 11 Mayıs 2025 saat 02:00’de sona erdi.

’ın ifadesini 10 Mayıs 2025 günü almaya başladı ve işlem Ancak aynı savcı ve aynı katip, fiziksel olarak Mustafa Mutlu’nun ifadesini de aynı gün almaya başladı ve bu işlemi de 11 Mayıs 2025 saat 01:56’da bitirdi.

İfade tutanaklarına göre iki isim, aynı savcı ve katibe aynı odada, aynı bilgisayar başında, 4 dakika arayla sayfalarca süren detaylı ifade verdi

AKPOLAT'TAN SERT TEPKİ! "BU İFTİRALAR GERÇEĞİ ÖRTMEK İÇİN ÜRETİLDİ"

Rıza Akpolat, mahkemeye sunduğu savunmasında bu noktaya işaret ederek, ifadelerin bir merkezden yönetildiğini ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirtti. Akpolat, itirafçıların durumunu şu sözlerle eleştirdi:

"Bugün karşınızda bulunmamın sebebi işlenmiş bir suç değil, sürecin ilerleyebilmesi için ihtiyaç duyulan iftiralardır. Bu iftiralar gerçeği ortaya çıkarmak için değil, bilakis üstünü örtmek için üretilmiştir. Bu dosyada itirafçı olanların hepsi siyasi bir operasyonun kurbanı olmuş, itirafçı yapılmış birer maşadır."