Babası Mısır'da kendi Umman'da

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün Mısır'a gitti.

Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

Erdoğan'ın heyetinde eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer yer aldı.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti bitti: Mısır'a gidiyor

OĞLU BİLAL ERDOĞAN DA UMMAN'A GİTTİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ise Umman'da düzenlenen "Umman-Türk Gecesi"ne katıldı.

Umman'ın başkenti Maskat'ta devam eden "OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı" kapsamında "Umman-Türk Gecesi" düzenlendi. Etkinliğe, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Al-Rawas katıldı.

Gecenin sonunda, Umman Ticaret Odası Başkanı Al-Rawas, Bilal Erdoğan'a etkinliğin anısına tablo hediye etti.