Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti bitti: Mısır'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki programını tamamlayarak Mısır'a hareket etti.

Erdoğan, Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’ndan “TUR” uçağıyla Mısır’ın başkenti Kahire’ye hareket etti. Havalimanında Erdoğan’ı, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler uğurladı.

Erdoğan'dan Suudi Arabistan basınına İran açıklaması

ERDOĞAN'A BAKANLAR EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın da ziyarette Erdoğan’a eşlik ettiği ifade edildi.