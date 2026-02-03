Erdoğan'dan Suudi Arabistan basınına İran açıklaması

Erdoğan'dan Suudi Arabistan basınına İran açıklaması
Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan basınına İran-ABD arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduklarını belirten Erdoğan, çözüm için diyalog yolunu işaret etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan merkezli Asharq Al-Awsat'a İran-ABD arasında devam eden gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında bir savaşın patlak verme ihtimali hakkında, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, deneyim, bu coğrafyanın değerlerini, kimliğini, tarihini ve geleceğini kavrayamayan senaryoların bölgeye barıştan çok daha büyük acılar yaşattığını kanıtladı" ifadesini kullanan Erdoğan, "Gazze, Irak, Suriye ve Afganistan'da bu tür senaryoların uygulanmasının yarattığı yaralar ortak hafızamızda canlı kalıyor" değerlendirmesini yaptı.

"İRAN'A KARŞI ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ"

Bölgede yeni bir savaşa karşı olduğunu belirten Erdoğan, taraflara diyalog çağrısı yaptı.

"İran'a karşı herhangi bir askeri müdahaleye karşı her platformda açıkça ve tutarlı bir şekilde karşı çıktık. Bu bağlamda, muadillerimize gerilimi artırabilecek herhangi bir adımdan kaçınmalarını ve gerekli ölçülü önlemleri göstermelerini tavsiye ediyoruz" diyen Erdoğan şu sözleri sarf etti:

  • "İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, ülkenin barış ve istikrarına önem verdiğimizi ve İran halkına acı getirecek herhangi bir dış müdahaleyi desteklemediğimizi muadillerimize bildirdik. Ayrıca, Türkiye'nin İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguluyoruz; böylece gerilimi azaltmak ve sorunları diplomatik yollarla çözmek için yardımcı olmak için bu rol alındı."

Son Dakika | ABD, İran'a ait İHA'yı vurdu! Müzakerelere günler kala bölgede yeni gerilimSon Dakika | ABD, İran'a ait İHA'yı vurdu! Müzakerelere günler kala bölgede yeni gerilim

"DİPLOMATİK TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Bu bağlamda, diplomatik ilişkimiz devam ediyor. Bölgeyi alevlere sürükleyecek her adıma karşı duruyoruz ve barışı güçlendiren her adımın yanında duruyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bölgesel ülkelerle yürüttüğümüz istişareler ve koordinasyonları bu çerçevede değerlendiriyoruz. Suudi Arabistan ve Pakistan dahil olmak üzere dost ülkelerle olan bağlantılarımız devam ediyor."
  • "Konuyu blok hizalanması veya ittifaklar merceğinden görmüyoruz. Bölgemizin ihtiyacı olan şey yeni bölünmeler değil, ortak bilgelik ve ortak sorumlulukla şekillenen bir iş birliği temelidir. Amacımız çatışmayı yönetmek değil, bunun ortaya çıkmasını önleyecek diplomatik temeli birlikte güçlendirmektir. Bu nedenle, bölgesel güvenlik mekanizmalarının kurulması krizlerin önlenmesinde faydalı olacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

