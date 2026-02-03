Erdoğan'dan Suudi Arabistan basınına İran açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan merkezli Asharq Al-Awsat'a İran-ABD arasında devam eden gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında bir savaşın patlak verme ihtimali hakkında, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, deneyim, bu coğrafyanın değerlerini, kimliğini, tarihini ve geleceğini kavrayamayan senaryoların bölgeye barıştan çok daha büyük acılar yaşattığını kanıtladı" ifadesini kullanan Erdoğan, "Gazze, Irak, Suriye ve Afganistan'da bu tür senaryoların uygulanmasının yarattığı yaralar ortak hafızamızda canlı kalıyor" değerlendirmesini yaptı.

"İRAN'A KARŞI ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ"

Bölgede yeni bir savaşa karşı olduğunu belirten Erdoğan, taraflara diyalog çağrısı yaptı.

"İran'a karşı herhangi bir askeri müdahaleye karşı her platformda açıkça ve tutarlı bir şekilde karşı çıktık. Bu bağlamda, muadillerimize gerilimi artırabilecek herhangi bir adımdan kaçınmalarını ve gerekli ölçülü önlemleri göstermelerini tavsiye ediyoruz" diyen Erdoğan şu sözleri sarf etti:

"İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, ülkenin barış ve istikrarına önem verdiğimizi ve İran halkına acı getirecek herhangi bir dış müdahaleyi desteklemediğimizi muadillerimize bildirdik. Ayrıca, Türkiye'nin İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguluyoruz; böylece gerilimi azaltmak ve sorunları diplomatik yollarla çözmek için yardımcı olmak için bu rol alındı."

"DİPLOMATİK TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Bu bağlamda, diplomatik ilişkimiz devam ediyor. Bölgeyi alevlere sürükleyecek her adıma karşı duruyoruz ve barışı güçlendiren her adımın yanında duruyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: