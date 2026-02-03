Son Dakika | ABD, İran'a ait İHA'yı vurdu! Müzakerelere günler kala bölgede yeni gerilim

Son Dakika | ABD, İran'a ait İHA'yı vurdu! Müzakerelere günler kala bölgede yeni gerilim
Yayınlanma:
Son Dakika haberi...Haftalardır devam eden ABD-İran gerilimi yeni bir boyut kazandı. Trump'ın İran'a 'saldırı' tehditleri ve İran'ın 'meydan okuma' açıklamaları sürerken, ABD'nin Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA'yı vurduğu bildirildi.

ADB ile İran arasındaki gerilim, yeni bir boyut kazandı. Trump'ın tehditleri devam ederken, İran da meydan okumaya devam ediyor.

ABD ile İran'ın, Cuma günü müzakere için masaya oturması beklenirken, ABD'nin, İran'a ait bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) vurarak düşürdüğü bildirildi.

Avrupa borsalarında ABD-İran depremiAvrupa borsalarında ABD-İran depremi

İRAN'IN İHA'SI, F-35C İLE DÜŞÜRÜLDÜ

CBS News'in, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine agresif bir şekilde ve belirsiz bir niyetle yaklaşan bir İran yapımı Shahed İHA'sı, ABD'ye ait bir F-35C savaş uçağı tarafından düşürüldü.

F-35C'nin, bölgede demirleyen USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı kaydedildi.

whatsapp-image-2026-02-03-at-20-42-59-1.jpg

İRAN HÜCUM BOTLARI, ABD'YE AİT TANKERİ DURDURMAK İSTEDİ

Wall Street Journal'ın haberine göre, 6 İran hücum botu, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaşarak gemiye durma emri verdi. Bunun üzerine ise tanker hızını artırarak bir ABD savaş gemisi eşliğinde yoluna devam etti.

İddiaya göre 50 kalibrelik silahlarla donatılmış 6 İran hücum botu, ABD'ye ait tankere yaklaştı ve motorları durdurup gemiye çıkılmasına hazırlanılması emri verildi. Tanker hızını artırdı ve daha sonra bir ABD savaş gemisi eşliğinde yoluna devam etti.

ABD, İRAN'IN İHA'SINI VURDU

ABD ordusunun Umman Denizi'nde ABD uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Dünya
İspanya’da sosyal medyaya "yaş sınırı" geliyor
İspanya’da sosyal medyaya "yaş sınırı" geliyor
Rusya’ya aba altından sopa gösterdi: Ukrayna’ya asker konuşlandırılacak
Rusya’ya aba altından sopa gösterdi: Ukrayna’ya asker konuşlandırılacak