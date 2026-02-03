Son Dakika | ABD, İran'a ait İHA'yı vurdu! Müzakerelere günler kala bölgede yeni gerilim

ADB ile İran arasındaki gerilim, yeni bir boyut kazandı. Trump'ın tehditleri devam ederken, İran da meydan okumaya devam ediyor.

ABD ile İran'ın, Cuma günü müzakere için masaya oturması beklenirken, ABD'nin, İran'a ait bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) vurarak düşürdüğü bildirildi.

İRAN'IN İHA'SI, F-35C İLE DÜŞÜRÜLDÜ

CBS News'in, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine agresif bir şekilde ve belirsiz bir niyetle yaklaşan bir İran yapımı Shahed İHA'sı, ABD'ye ait bir F-35C savaş uçağı tarafından düşürüldü.

F-35C'nin, bölgede demirleyen USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı kaydedildi.

İRAN HÜCUM BOTLARI, ABD'YE AİT TANKERİ DURDURMAK İSTEDİ

Wall Street Journal'ın haberine göre, 6 İran hücum botu, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaşarak gemiye durma emri verdi. Bunun üzerine ise tanker hızını artırarak bir ABD savaş gemisi eşliğinde yoluna devam etti.

İddiaya göre 50 kalibrelik silahlarla donatılmış 6 İran hücum botu, ABD'ye ait tankere yaklaştı ve motorları durdurup gemiye çıkılmasına hazırlanılması emri verildi. Tanker hızını artırdı ve daha sonra bir ABD savaş gemisi eşliğinde yoluna devam etti.

ABD, İRAN'IN İHA'SINI VURDU

