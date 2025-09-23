Azerbaycan'dan beklenmeyen Eurovision açıklaması

Azerbaycan'dan beklenmeyen Eurovision açıklaması
Yayınlanma:
Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması durumunda Slovenya, İspanya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda yarışmacı göndermeyeceklerini açıkladı. İsrail'e tepkilerin arttığı organizasyon hakkında duyuru yapan Azerbaycan'dan beklenmedik Eurovision açıklaması geldi.

Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle Slovenya, İspanya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda, İsrail'in Eurovision'a katılması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacaklarını açıkladı.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın tavrının ne olacağı merak konusu olurken yapılan duyuru beklendiği gibi olmadı.

AZERBAYCAN'DAN BEKLENMEYEN EUROVİSİON AÇIKLAMASI

Azerbaycan'ın Eurovision'daki heyetinin medya sorumlusu Turab Teymurov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim katılımımız hiçbir ülkenin yarışmaya katılıp katılmamasına bağlı değil. Biz siyasete karışmıyoruz" ifadelerini kullanarak Viyana'daki yarışmada yer alacaklarını duyurdu.

Azerbaycan, 2025 yılında İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen yarışmada, İsrail'e jüri oylamasında 12 puan vermişti. Bu karar özellikle Türkiye'de şaşkınlık ve tepkiyle karşılanmıştı.

Geçen yıl İsrail temsilcisi Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla jüri oylarından 60, halk oylamasından 297 puan alarak toplam 357 puanla ikinci olmuştu. Raphael, sahnede Filistin bayrağı açan seyirciler tarafından ıslıklarla protesto edilmiş, sahneye atlamaya çalışan iki kişi ise güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.

EUROVISION 2026 VİYANA'DA

Eurovision 2026 yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek. Organizasyon, Avusturya'nın ulusal yayıncısı ORF tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Erdoğan'ın Mabel Matiz'i aradığı görüntüler yeniden gündem oldu
Erdoğan'ın Mabel Matiz'i aradığı görüntüler yeniden gündem oldu
Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
Köy kahvehanesine sürpriz ziyaret
Köy kahvehanesine sürpriz ziyaret