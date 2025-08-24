Ayvalık Zafer Bayramı'nı Sunay Akın ile kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu, bu yıl Ayvalık’ta geleneksel fener alayı ve Sunay Akın’ın sahne alacağı özel bir gösteriyle taçlanacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, şair, yazar ve araştırmacı Sunay Akın’ın “Zafere Giden Yol” isimli tek kişilik gösterisiyle kutlanacak.

Sunay Akın, 30 Ağustos akşamı saat 21.00'de Ayvalık Amfitiyatro'da “Zafere Giden Yol” ile Cumhuriyet’in kuruluş sürecine ilişkin duygulu ve anlatı dolu bir sahne performansı sergileyecek.

Yaklaşık iki saat sürecek gösteride, bin kitaptan süzülmüş ışık sahneye taşınacak; tarih, edebiyat, anekdot ve metaforlar zengin bir anlatı içinde harmanlanacak.

BELEDİYE BAŞKANINDAN DAVET

Akın, bu performansla “Yüzyıllardır bu topraklarda taşınan ışığın ileriye nasıl aktarılacağına şahit olmak isteyenlerle buluşmayı” hedefliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu anlamlı gecede, zaferin coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

