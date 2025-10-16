Aysel Karakoç'un katili tutuklandı

Aysel Karakoç'un katili tutuklandı
Yayınlanma:
Barışma bahanesiyle evine gittiği Aysel Karakoç'u bıçaklayarak katleden Fethi Ş., tutuklandı.

Olay, 15 Ekim saat 20.00 sularında İstanbul Beykoz Çubuklu’da bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Fethi Ş., (35) isimli şahıs, kendisinden ayrılan eski sevgilisi Aysel Karakoç'un (38) evine barışma bahanesiyle gitti.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

SESLER ÜZERİNE KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü.

KATIİL ZANLISI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Fethi Ş., savcılıkça ifadesinin alınması üzerine tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Fethi Ş., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

