Ayşe Barım'ın tedavisine izin verildi: Cezaevine hemen gitmeyecek

Yayınlanma:
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada 248 gün tutukluluğun ardından ev hapsi ile tahliye edilip yeniden tutuklama kararı verilen menajer Ayşe Barım'ın tedavisine izin verildi. Barım, cezaevine hemen gitmeyecek...

Ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinde ilişkin yargılandığı davada 248 gün tutuklu kalmış, dün görülen duruşmada ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcılığın karara itirazının kabul edilmesi üzerine Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Barım hakkındaki tutuklama kararı cezaevinde bulunduğu sürede yargılama sürecine yönelik eleştirilere neden olan sağlık sorunları nedeni ile hastaneye yatışının ardından verildi. Tutuklama kararı sonrası cezaevine ne zaman sevk edileceği merak konusu olan Barım hakkında yeni karar verildi.

AYŞE BARIM'IN TEDAVİSİNE İZİN VERİLDİ

Tekrar tutuklanmasına karar verilen menajer Ayşe Barım'ın tedavisi hastanede sürecek. Amerikan Hastanesi'nde yatan Barım'ın planlı tedavisi burada polis gözetiminde devam edecek.

Amerikan Hastanesi'nde yatan Barım'ın doktorunun, planlanan tetkikler yapılmadan Barım'ın bırakılamayacağını belirtmesinin üzerine bu karar alındı.

Barım'ın tedavisi polis nöbeti eşliğinde sürüyor.

CEZAEVİNE HEMEN GİTMEYECEK

Barım'ın tekrar cezaevine girmesi beklenirken, sağlık sorunları için tedavi görmesi nedeniyle tedavisine hastanede devam edilmesine izin verildi.

Barım'ın hastanede yatmasının nedeni doktoru tarafından planlanan ve yapılmasının hayati önem taşıdığı Transözofageal Ekokardiyografi işlemi. Bu işlem kısaca kalp endoskopisi olarak biliniyor. Bu işlemde kalp içeriden görüntüleniyor ve izlenecek tedavi yöntemi belirleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

