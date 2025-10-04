Ayrılığı kabullenemedi: Israrcı erkeğe hapis cezası!

Yayınlanma:
Sakarya'da barışmak istediği eski nişanlısına ısrarlı mesaj atan erkeğe "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Sakarya'da nişanlı çift, bir müddet sonra anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığı kabullenemeyen erkek, eski nişanlısına "tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atmaya başladı.

Teklifi reddetmesine karşın erkeğin ısrarlı mesajlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Antalya'da ilginç olay! Eski nişanlısı şikayet etti, polis çevirmesinde hayatının şokunu yaşadıAntalya'da ilginç olay! Eski nişanlısı şikayet etti, polis çevirmesinde hayatının şokunu yaşadı

3 AY HAPİS CEZASI

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY ONADI

Sanığın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

