AYM'den Merdan Yanardağ kararı: Tutukluluğu hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Merdan Yanardağ’ın 2023 yılında TELE1’de yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmasının “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiğine” karar verdi. Yüksek Mahkeme, Yanardağ’a 166 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine ve kararın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

“CEBİR VE ŞİDDET ÇAĞRISI YOK”

MLSA'da yer alan habere göre, AYM Yanardağ’ın Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamaların silahlı terör örgütünü övme, teşvik veya meşrulaştırma niteliği taşımadığını belirtti. Mahkeme kararında, gazetecinin sözlerinde “cebir, şiddet ya da tehdit övgüsü” bulunmadığını vurguladı.

Yüksek Mahkeme, ifadelerin bağlamı içinde değerlendirildiğinde suç işlendiğine dair kuvvetli bir belirti bulunmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle, tutuklamanın temel hak ve özgürlükler bakımından orantısız olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 20 Haziran 2023’te TELE1’de yayınlanan bir programda, Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin hukuksuz olduğunu savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin hukukta hiçbir yeri yoktur, kaldırılması lazım. Çünkü Öcalan hafife alınacak biri değil; çok okuyan, siyaseti doğru okuyan, çözümleyen birisidir.”

Bu açıklamaların ardından Yanardağ, “silahlı terör örgütü propagandası” suçlamasıyla gözaltına alınmış, 26 Haziran 2023’te tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim 2023 tarihli duruşmada Yanardağ’a iki yıl altı ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetmişti.

AYM: KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI İHLAL EDİLDİ

Yanardağ’ın avukatlarının bireysel başvurusunu değerlendiren AYM, tutuklama kararının “kuvvetli suç şüphesine dayanmadığı” gerekçesiyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Yanardağ’a 166 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

KARARA İKİ ÜYEDEN KARŞI OY

AYM üyeleri İrfan Fidan ve Muhterem İnce, karara karşı çıktı. Karşı oy gerekçelerinde, Yanardağ’ın açıklamalarının PKK/KCK’nın yöntemlerini meşru gösterdiğini savunan üyeler, tutuklamanın keyfi ve temelsiz olmadığını belirtti.

YANARDAĞ HALEN TUTUKLU

Yanardağ, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.