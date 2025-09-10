AYM boşanmayla ilgili kararını verdi: Kadına koşulan şartın iptalini reddetti

AYM boşanmayla ilgili kararını verdi: Kadına koşulan şartın iptalini reddetti
Yayınlanma:
Boşanan kadına yeniden evlilikte 300 gün şartının iptali için yapılan başvuruyu görüşen AYM boşanmayla ilgili kararını verdi. Boşanma sonrası kadına koşulan şartın iptalini reddetti. "Eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır" hükmünde değişikliğe gidilmedi.

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanun'un 132. maddesinin "boşanan kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez" hükmünü de içeren iptal istemini esastan görüştü.

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptal istemini, itirazda bulunan mahkemenin bakmakta olduğu davayla ilgili bölümü "eski eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde" ibaresi yönünden inceledi.

AYM BOŞANMAYLA İLGİLİ KARARINI VERDİ

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun, “kadın için bekleme süresi” başlıklı 132. maddesinin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, başvurunun iptal istemini, mahkemenin baktığı davayla ilgili bölümü olan "eski eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri" yönünden inceleyerek, karara bağladı.

aym-bosanmayla-ilgili-kararini-verdi-kadina-kosulan-sartin-iptalini-reddetti-3.jpg

KADINA KOŞULAN ŞARTIN İPTALİNİ REDDETTİ

Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun "Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır" hükmünü içeren 132. maddesinin son fıkrasının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

aym-bosanmayla-ilgili-kararini-verdi-kadina-kosulan-sartin-iptalini-reddetti-4.jpg

Kanunun 132. maddesinin tümü, "Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır" hükmünü içeriyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
Daltonlar çetesi Kıbrıs'a uzandı! Gazeteciye ölüm tehdidi
Daltonlar çetesi Kıbrıs'a uzandı! Gazeteciye ölüm tehdidi
AKP’li İlçe Başkanı’nın kızı Milli Eğitim’e atandı!
AKP’li İlçe Başkanı’nın kızı Milli Eğitim’e atandı!
Annesinin cinayetini gören çocuğun sözleri kan dondurdu: Babam tuttu dedem de bıçakladı
Annesinin cinayetini gören çocuğun sözleri kan dondurdu: Babam tuttu dedem de bıçakladı