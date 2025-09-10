AYM boşanmayla ilgili kararını verdi: Kadına koşulan şartın iptalini reddetti

Boşanan kadına yeniden evlilikte 300 gün şartının iptali için yapılan başvuruyu görüşen AYM boşanmayla ilgili kararını verdi. Boşanma sonrası kadına koşulan şartın iptalini reddetti. "Eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır" hükmünde değişikliğe gidilmedi.

Sitemizi

Haberler'de takip edin