Aydın’da sağanak heyelan getirdi! Yol ulaşıma kapandı

Yayınlanma:
Aydın’ın Söke ilçesinde, etkili olan sağanak yağış heyelana yol açtı. Heyelan nedeniyle Aydın-Söke karayolunun bir kısmı trafiğe kapanırken, bazı araçlar ise sulara gömüldü.

Aydın’ın Söke ilçesinde, öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış, şiddetinin artırarak devam etti. Yoğun sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkilerken heyelana da yol açtı.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI!

Aydın-Söke karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

aydinda-saganak-sonrasi-heyelan-olustu-976058-289853.jpg

BAZI ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ!

Sel sularının taşıdığı kum ve çakıl parçaları yola savrulurken bazı araçlar da suya gömüldü. Araç sürücüleri, bir süre kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalıştı.

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmıMeteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı

Daha sonra, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yolu trafiğe açmak amacıyla yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

