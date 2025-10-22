Aydın’da sağanak heyelan getirdi! Yol ulaşıma kapandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış, şiddetinin artırarak devam etti. Yoğun sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkilerken heyelana da yol açtı.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI!

Aydın-Söke karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

BAZI ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ!

Sel sularının taşıdığı kum ve çakıl parçaları yola savrulurken bazı araçlar da suya gömüldü. Araç sürücüleri, bir süre kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalıştı.

Daha sonra, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yolu trafiğe açmak amacıyla yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.