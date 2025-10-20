Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kıyı Ege'de İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında, Günyedoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Siirt ve Şırnak çevreleri için yeni bir kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın (21 Ekim Salı) saat 06.00 ile Çarşamba günü (23 Ekim) saat 06.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA SEL VE YILDIRIM UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

KIYI EGE'YE DİKKAT

Ege bölgesinin özellikle kıyı kesimlerde yağışın kısa sürede etkili olabileceği ve kuvvetli sağanak şeklinde görülebileceği konusunda vatandaşları uyaran Meteoroloji, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısı için sel, su baskını ve yıldırım uyarısında bulundu.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

SİİRT VE ŞIRNAK'A SEL UYARISI

Meteoroloji, doğu illerinde görülecek olan yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde sele yol açabaileceğini bildirdi.

Vatandaşları uyaran MGM, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."