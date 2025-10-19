Türkiye kışa hazırlanırken Antalya'da sahiller dolup taştı

Türkiye'nin büyük bir bölümü soğuk havanın etkisine girip kış hazırlıklarına başlarken, turizm kenti Antalya'da adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü kentte, sıcak havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, Antalyalılar ve şehirdeki turistler için eşsiz bir fırsat oluşturdu. Bu durumu değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Ziyaretçilerden kimileri kendilerini 25 derece sıcaklıktaki denizin serin sularına bırakarak keyif yaparken, kimileri ise şezlonglarda dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti.

SICAK HAVA HAFTABOYU SÜRECEK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Antalya'daki bu sıcak havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yapılan tahminlere göre, kentte hava sıcaklıklarının hafta boyunca 25 ila 27 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.