Türkiye kışa hazırlanırken Antalya'da sahiller dolup taştı

Türkiye kışa hazırlanırken Antalya'da sahiller dolup taştı
Yayınlanma:
Türkiye'nin büyük bölümü kış hazırlıklarına başlarken Antalya'da plaj sezonu devam ediyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili denize girenler ve güneşlenenlerle doldu. Meteorolojiye göre, yazdan kalma günler hafta boyunca sürecek.

Türkiye'nin büyük bir bölümü soğuk havanın etkisine girip kış hazırlıklarına başlarken, turizm kenti Antalya'da adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü kentte, sıcak havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

konyaalti-sahilinde-ekimde-deniz-keyfi-970889-288295-min.jpg

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, Antalyalılar ve şehirdeki turistler için eşsiz bir fırsat oluşturdu. Bu durumu değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Ziyaretçilerden kimileri kendilerini 25 derece sıcaklıktaki denizin serin sularına bırakarak keyif yaparken, kimileri ise şezlonglarda dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti.

konyaalti-sahilinde-ekimde-deniz-keyfi-970891-288295-min.jpg

SICAK HAVA HAFTABOYU SÜRECEK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Antalya'daki bu sıcak havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yapılan tahminlere göre, kentte hava sıcaklıklarının hafta boyunca 25 ila 27 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye
Samsun'da TIR operasyonu: 153 binden fazla sentetik hap ele geçirildi
Samsun'da TIR operasyonu: 153 binden fazla sentetik hap ele geçirildi
Bodrum'da lüks yat sulara gömüldü
Bodrum'da lüks yat sulara gömüldü