Aydın'da kirli şantaj! Videoya çekip 1.5 milyon istediler

Aydın'da H.A. isimli kişiye şantaj yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, H.A.’ya şantaj yapan 4 kişi tutuklandı.

Olay, geçen hafta Umurlu Mahallesi’nde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, H.A. (63) ile Tahsin G. (17) sosyal medya üzerinden tanıştı.

Tahsin G., kendi isteğiyle H.A.’nın evine giderek birliktelik yaşadı.

YAŞADIKLARINI ARKADAŞLARINA ANLATTI

Tahsin G., daha sonra H.A. ile yaşadıklarının arkadaşları Ekrem T. (31), Çağatay T., (21) ve Engin M. (31) anlattı.

Tahsin G., daha sonra arkadaşlarıyla plan yaparak H.A. ile ilçede bulunan ıssız bir alanda buluşup tekrar birliktelik yaşadı.

Sosyal medyada ifşa edilmişti! Kadınlara şantaj yapan erkek yakalandıSosyal medyada ifşa edilmişti! Kadınlara şantaj yapan erkek yakalandı

O esnada, Ekrem T., Çağatay T. ve Engin M., ikilinin birlikteliğini cep telefonu ile kaydetti.

4 ARKADAŞ KAYIT ALTINA ALIP ŞANTAJ YAPTI

4 arkadaş, görüntüleri H.A.’ya izleterek, görüntüleri yayınlamama karşılığında 1,5 milyon lira istedi.

H.A., olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Tahsin G., Ekrem T., Çağatay T. ve Engin M., ‘tehditle yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler adliye çıkışında basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

