Aydın'da IŞİD operasyonu! 10 şüpheli gözaltında

Aydın'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezi ve Nazilli ilçesinde, sabah saatlerinde terör operasyonu yapıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

