Aydın'da feci kaza! Otomobil sulama kanalına düştü

Aydın'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü 51 yaşındaki Ahmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki Fatma Y. yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çeştepe Mahallesi geri gönderme merkezi mevkisinde meydana geldi.

aydinda-otomobil-su-kanalina-devrildi-1029807-305532.jpg

SU KANALINA DEVRİLDİ

Ahmet A.'nın kullandığı 17 FL 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştüKayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü

Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü 2 yaralıOtomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aydinda-otomobil-su-kanalina-devrildi-1029805-305532.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücü Ahmet A. ile araçta yolcu konumunda bulunan Fatma Y., ilk müdahalelerin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

