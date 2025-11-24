Aydın'da feci kaza! Otomobil sulama kanalına düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü 51 yaşındaki Ahmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki Fatma Y. yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çeştepe Mahallesi geri gönderme merkezi mevkisinde meydana geldi.

SU KANALINA DEVRİLDİ

Ahmet A.'nın kullandığı 17 FL 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücü Ahmet A. ile araçta yolcu konumunda bulunan Fatma Y., ilk müdahalelerin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.