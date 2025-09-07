Ay tutulması Derecik'te çıplak gözle izlendi

Yayınlanma:
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, Ay tutulması çıplak gözle izlendi.

Bugün dünya genelinde gözlemlenebilen Ay tutulması, Hakkari'nin Derecik ilçesinde de net şekilde izlenebildi.

Türkiye saatiyle 19.15’te başlayan ve "Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan gökyüzü olayı, Derecik de etkileyici manzaralar oluşturdu.

ay-tutulmasi-hakkaride-net-bir-sekild-902399-268122.jpg

ÇIPLAK GÖZLE İZLENDİ

İlçe merkezinde ve çevresinde açık havayı fırsat bilen vatandaşlar, "Kanlı Ay Tutulması"nı çıplak gözle izleme şansı buldu.

Ay tutulması anında ilginç anlar da yaşandı. Özellikle bir düğün törenine katılan Derecikli vatandaşlar, kutlamalara kısa bir ara vererek gökyüzünde gerçekleşen tutulmayız izledi.

ay-tutulmasi-hakkaride-net-bir-sekild-902398-268122.jpg

VATANDAŞLAR HAYRANLIKLA İZLEDİ

Ay’ın kızıl bir renge büründüğü bu özel anlar, izleyenlerde hem şaşkınlık hem de hayranlık hissi uyandırdı.

Kimi vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, kimileri de tutulmayı sohbet ederek izledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

